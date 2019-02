L´independentisme omple la Gran Via de Barcelona sota el lema «l´autodeterminació no és delicte»

Milers de persones han iniciat aquesta tarda una manifestació al centre de Barcelona per protestar contra el judici del procés al Tribunal Suprem i, abillats amb nombroses banderes independentistes, han clamat que "l'autodeterminació no és delicte", lema de la pancarta que l'encapçala.

La manifestació, convocada per ANC i Òmminum cultural, ha començat a les 17.11 hores i transcorre per la Gran Via, entre plaça Espanya i plaça Universitat, el que ha obligat a tallar aquesta artèria de Barcelona i ha afectat la circulació de 35 línies d'autobús.

A la primera gran mobilització a Barcelona contra el judici al Suprem participa el president de la Generalitat, Quim Torra, el del Parlament, Roger Torrent, consellers i dirigents de PDeCAT-JxCAT i ERC, membres de la CUP i també de Catalunya En Comú-Podem, com Jéssica Albiach, Jaume Asens o Gerardo Pisarello.

Els manifestants, abillats amb banderes "estelades" i llaços grocs, alcen cartells, alguns en anglès, amb lemes com "ens jutgen a tots", "llibertat presos polítics" o "volem el nostre govern a casa i lliure".

També s'escolten entre els manifestants crits com "independència" o "unitat" del sobiranisme.