Roger Español, el jove que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una bala de goma l'1-O, va declarar al jutjat d'instrucció 7 de Barcelona que no hi havia «cap motiu» en aquell moment perquè els agents de la policia espanyola disparessin bales de goma als manifestants. Español, que va declarar al mateix temps com a perjudicat i investigat, va admetre que va moure valles però «en cap moment» ho va fer «per lesionar ningú».