Iceta avisa del risc que torni la dreta amb un govern «Francoenstein»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va cridar ahir a la mobilització de l'electorat progressista de cara al 28-A perquè no torni una dreta avui dia més «rabiosa i reaccionària» que mai i que, va alertar, constituiria un govern «Francoenstein». Amb aquesta al·lusió al règim franquista, Iceta ha versionat «el govern Frankenstein», com denomina freqüentment el líder de Ciutadans, Albert Rivera, a l'Executiu de Pedro Sánchez, que afronta la seva última etapa per l'avançament electoral de les generals al 28 d'abril.

Els socialistes catalans van reunir ahir el seu Consell Nacional per valorar aquesta nova convocatòria electoral, que per a Iceta és una decisió «molt encertada» per part del cap del Govern, Pedro Sánchez, perquè «qualsevol govern que no és capaç d'aprovar els pressupostos ha de donar la veu a la ciutadania», va recalcar, en un moment en el qual l'Executiu català tampoc ha aconseguit el suport per presentar els Pressupostos de la Generalitat al Parlament.

Iceta va alertar també que, després del veto dels Pressupostos Generals de l'Estat pel «sectarisme» de l'independentisme i el conseqüent avançament electoral, el progressisme s'ha de mobilitzar davant les urnes, perquè, ha afirmat, «si tu no hi vas, ells tornen, i més de dretes que mai».

El primer secretari del PSC va recordar que aquest va ser un lema d'una anterior campanya socialista i que ahir va voler recuperar amb un afegit, que és que «ells tornen més de dretes que mai» i d'una manera «rabiosa». Així, segons Iceta, l'opció a les urnes el pròxim 28 d'abril estarà entre decidir «avançar» cap a una Espanya on «hi càpiga tothom» o «retrocedir 40 anys», dicotomia davant la qual no hi pot haver «abstenció ni equidistància».



Els «pagafantes» dels comuns

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, va assenyalar durant la seva intervenció el seu partit com el «vot útil» en les municipals davant uns comuns que fan de «pagafantas» dels independentistes i el candidat amb el suport de Ciutadans, Manuel Valls, que va equiparar a «votar PP i Vox». «La plaça Colón va ser molt eloqüent. Ja no hi ha màscares, no hi ha caretes; votar Valls és votar PP i Vox», va alertar Collboni, en referència a la presència de l'ex-primer ministre francès a la manifestació de diumenge passat a Madrid.