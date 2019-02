Inauguració del Camí de la Retirada a Molló

El president de la Generalitat, Quim Torra, va presidir ahir a Molló la inauguració de les obres de millora del Camí de la Retirada a Molló, al Ripollès, i va fer el recorregut de 14 quilòmetres que hi ha entre aquest municipi i el coll d'Ares, a la Catalunya Nord, per on el febrer del 1939 es calcula que es van exiliar més de 100.000 persones fugint del règim franquista. Un cop allà, el president va participar en una ofrena floral al monument dels exiliats que hi ha a Prats de Molló.