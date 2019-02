Joan Tardà descarta encapçalar la llista d'ERC a les pròximes eleccions generals

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va considerar ahir que ja no li «toca» tornar a ser candidat a les eleccions generals. Va recordar que és diputat a les Corts des del 2004. En una entrevista a l'emissora Rac1, Tardà va manifestar que ja acumula «moltes» vegades com a candidat al Congrés dels Diputats i que, de cara a la cita del 28 d'abril, no creu que li toqui repetir «en absolut».

«Estic a Madrid des del 2004. Afortunadament, en el nostre partit hi ha molta gent jove i preparada, hi ha nous lideratges... amb el partit decidirem què cal fer», va subratllar Tardà.

Així mateix, també va explicar que el suport als pressupostos el «teníem gairebé lligat fins que la setmana passada el Govern espanyol va decidir que no, condicionat per una revolta interna encapçalada per González, Guerra i presidents autonòmics; i davant de la manifestació de la dreta».