La manifestació contra el judici de l´1-O omple la Gran Via amb 200.000 persones

La primera gran mobilització contra el judici de l'1-O va omplir ahir la Gran Via de Barcelona amb 200.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana. Sota el lema «l'autodeterminació no és delicte», la manifestació convocada per ANC i Òmnium Cultural va començar al voltant de les cinc i va transcórrer entre plaça Espanya i plaça Universitat, on van tenir lloc nombrosos parlaments.

L'acte va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, el del Parlament, Roger Torrent, consellers i dirigents de PDeCAT-JxCAT i ERC, membres de la CUP i també de Catalunya En Comú-Podem, com Jéssica Albiach, Jaume Asens o Gerardo Pisarello.

En un ambient festiu, els manifestants, part d'ells vinguts en autocars des de diferents punts de Catalunya, van exhibir llaços grocs, estelades i cartells, alguns en anglès, amb lemes com «Ens jutgen a tots», «Llibertat presos polítics» o «Volem el nostre govern a casa i lliure», a més d'alçar cartells amb les cares dels acusats del judici del Suprem. També es van escoltar entre els manifestants crits com «independència» i proclames a favor de la «unitat» del sobiranisme.



«Som un mur digne i orgullós»

Les dues principals entitats sobiranistes, Òmnium Cultural i ANC, van replicar des de dalt de l'escenari a la Fiscalia del Tribunal Suprem, que va titllar de «muralles humanes» als votants del referèndum de l'1 d'octubre. «Som un mur de dissidents dignes i orgullosos», van afirmar.

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va assenyalar que la d'ahir era només la primera d'una sèrie de mobilitzacions que discorreran en paral·lel al judici que ha començat aquesta setmana al Tribunal Suprem contra dotze líders sobiranistes per haver promogut el referèndum de l'1-O i la posterior declaració d'independència.

«Aquest judici contra la democràcia representa una derrota col·lectiva de l'Estat espanyol», va asseverar el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que va lamentar la «irresponsabilitat» que, al seu entendre, ha comès el Govern de Pedro Sánchez en renunciar al diàleg per solucionar el conflicte català. «Apel·lem a tots els demòcrates espanyols perquè no cedeixin davant l'extrema dreta. No permeteu que els intolerants s'apoderin de la política i les institucions», va recalcar.

Per altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar a la comunitat internacional «que escolti el clam del poble de Catalunya». «Estem farts de tenir presos polítics i exiliats», va asseverar en declaracions als mitjans abans de participar en la manifestació.

També va prendre la paraula el vicepresident del Govern, el republicà Pere Aragonès, que va insistir que el judici contra els líders sobiranistes és «polític» perquè, parafrasejant el líder d'ERC, Oriol Junqueras, davant del jutge: «Votar no és delicte, però impedir-ho sí». En la mateixa línia, el president del Parlament, Roger Torrent, va avisar que al sobiranisme les urnes «no li fan por» i va cridar a veure l'avançament electoral com «una oportunitat per omplir les urnes d'independència i de república».

De la seva banda, la portaveu parlamentària dels comuns, Jèssica Albiach, va defensar que el conflicte català va més enllà de defensar una postura a favor o en contra de l'independentisme i va defensar la presència de la seva formació en la protesta contra el judici als líders sobiranistes encausats. «Això va de democràcia, i el que està passant a Catalunya amb la retallada de drets i llibertats hauria de fer caure la cara de vergonya a qualsevol demòcrata. L'única sortida és el diàleg, però entès com una conquesta i no com una concessió, que és el que va fer Pedro Sánchez», va recalcar.

També es va dirigir als mitjans el diputat de la CUP Carles Riera, que va assenyalar la manifestació d'aquest dissabte com «l'inici d'un cicle mobilitzador», que tindrà com pròxima cita la vaga general convocada pel sindicat Intersindical CSC per a dijous que ve, que va instar a secundar.