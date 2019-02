Torra anirà a Brussel·les amb Puigdemont per denunciar-hi «una causa repressiva»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va dir ahir que demà anirà a Brussel·les amb l'expresident Carles Puigdemont per denunciar «una causa repressiva contra una idea que és la independència de Catalunya». Torra no va concretar on faran la conferència prevista al Parlament europeu i finalment prohibida, però va recordar que tenen «el mandat de fer la República» i que el seguiran «fins al final i amb totes les conseqüències».

El Parlament Europeu va anunciar divendres que prohibia la conferència sobre «drets fonamentals» que Quim Torra i el seu predecessor Carles Puigdemont tenien previst fer demà a la cambra de Brussel·les. El Parlament va al·legar motius de seguretat perquè l'acte podria suposar una «amenaça per mantenir l'ordre públic a les dependències». La decisió va arribar després que PP, Ciutadans i PSOE demanessin expressament al president, Antonio Tajani, que no autoritzés l'acte.

Puigdemont i Torra van respondre que mantindrien la conferència però sense concretar on. Ahir, Torra va voler reiterar aquest compromís i va assegurar que aniran a Brussel·les i «on calgui» a denunciar «una causa repressiva». «Nosaltres tenim un mandat, el mandat és fer República i nosaltres seguirem per aquest camí amb totes les conseqüències, fins al final», va prometre Torra. El president català va agrair el suport rebut per part dels independentistes i els va demanar «coratge, valentia i compromís» davant «els mesos que vindran».

El president de la Generalitat també va lamentar que 80 anys després de la fi de la Guerra Civil hi hagi «presos i exiliats». «Però també sabem que el que fa dels catalans aquesta manera tant nostra de ser és estar aferrats als valors dels nostres drets i les nostres llibertats», va dir, tot afegint que són aquests valors els que «ens faran lliures».

D'altra banda, es va referir als lligams entre nord i sud i ha dit que en moments com aquest «més que mai» sent que «la línia que separa la Catalunya del Sud de la del Nord es va difuminant». Torra també es va referir a la importància de «recordar» perquè «recordar és apel·lar a la veritat per fer justícia i reparar».



Una excusa

La vicepresidenta del Parlament Europeu, Heidi Hautala, va dir ahir que veu com una excusa que el president de l'Eurocambra hagi al·legat motius de seguretat per prohibir la conferència de Torra i Puigdemont. A través del seu compte de Twitter, l'exministra finlandesa de Desenvolupament i membre del grup dels verds, va piular: «Sembla que els eurodiputats de França, Itàlia i Espanya han pressionat políticament Tajani per una cosa que s'han pres com una provocació abans de les eleccions espanyoles». «Tajani s'ha hagut d'inventar una sortida: la seguretat», va afirmar la dirigent, tot condemnant que «no és gaire transparent».