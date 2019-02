Arrimadas: «Sánchez ha confós Catalunya amb el racista de Torra»

La portaveu de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, va afirmar ahir que el president del Govern central, Pedro Sánchez, havia «confós Catalunya amb el racista de Torra», i que qualsevol regidor de Cs té més dignitat i valentia que tot el Govern junt. En un acte celebrat ahir a Barcelona davant d'unes 600 persones, Arrimadas va acusar el PSOE i el PP d'haver «venut els catalans» i de dependre dels nacionalistes, i va defensar que Cs és l'únic partit de centre i moderat amb les mans netes per governar. «L'únic que pot portar la dignitat d'aquests catalans silenciats és Albert Rivera», i va demanar guanyar Pedro Sánchez a les urnes i, així, aconseguir que «mai més hi hagi un president que depengui dels nacionalistes per governar», sinó que pensi en el bé comú, va dir.

En aquest sentit, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que accepta «el repte» de ser president espanyol i va assegurar que està preparat per «governar i guanyar». Rivera va aprofitar el primer acte a Barcelona des de l'anunci d'eleccions anticipades per acusar Pedro Sánchez de ser «un dinamitador d'acords» entre els constitucionalistes, i va apuntar que «si és un problema, se l'ha d'enviar a l'oposició». Així, va avisar que «el farà fora amb vots i democràcia». De fet, va anar més enllà, i va assegurar que l'actual president «ha enverinat la política» i que està tornant «a les trinxeres que divideixen el país». En aquest sentit, va avisar que no permetrà que es titlli de feixista «a qui defensi la Constitució», i va remarcar que cal un president que «pensi en tots els espanyols» i que «enterri les dues Espanyes perquè n'emergeixi una de tothom».

Arrimadas també va aprofitar per criticar la convocatòria electoral, que diu que arriba «molts mesos tard», ja que les eleccions les hauria d'haver convocat l'expresident Mariano Rajoy, que d'aquesta manera s'hauria estalviat una gran humiliació, segons ella. Va recordar que en les dues últimes eleccions, a Catalunya i a Andalusia, Cs «va guanyar o va tenir un creixement espectacular», i creu que el seu partit ha demostrat a les urnes el que sempre els van dir que era impossible: guanyar el nacionalisme i derrotar el PSOE a Andalusia. «Us imagineu el que podríem aconseguir si tinguéssim un president del Govern català al qual no calgui explicar res, que hagi sentit en la seva pell la fustigació separatista?», es va preguntar fent referència a Rivera si és el proper cap de l'Executiu.

La líder de l'oposició al Parlament va recordar la seva visita de dissabte a Amer, «on hi havia una pancarta enorme d'un escapolit de la justícia» -en al·lusió a Carles Puigdemont, nascut a la localitat, i va assegurar que continuaran anant a tots els racons de Catalunya a mostrar la bandera espanyola «amb orgull».

A més d'Arrimadas i de Rivera, durant l'acte de Ciutadans a Barcelona també va parlar la diputada del Parlament Lorena Roldán, que va acusar Sánchez d'«empassar-se la tesi del separatisme» i de portar mesos tapant els abusos dels independentistes i acceptant la figura d'un mediador per negociar amb ells, va dir. Va afegir que, si Albert Rivera hagués estat president, «no hauria acceptat» el document de 21 punts del president de la Generalitat, Quim Torra, sinó que «l'hi hauria retornat juntament amb una còpia de la Constitució amb l'article 155 subratllat».