«Si a Catalunya hi hagués un mínim cervell polític unes eleccions espanyoles serien una magnífica oportunitat»

L'exconsellera Clara Ponsatí considera que si a Catalunya hi hagués un "mínim de cervell polític, unes eleccions espanyoles serien una magnífica oportunitat" i ha lamentat que els cervells estiguin "en remull o congelats". En una entrevista a 'Entrevistes per la República', Ponsatí, que és membre del consell executiu provisional del Consell per la República, ha afirmat que aquest òrgan no s'està movent com caldria, s'ha mostrat sorpresa pel fet que "costi tant d'arrencar" i ha assenyalat que per a ERC no és "gens prioritari". Tampoc ha estalviat crítiques cap al govern de Torra per no està complint "cap mandat republicà" i a la Crida, per prendre les decisions des dels despatxos o des de la presó.

Ponsatí veu "indiferent" que hi hagi Pedro Sánchez a la Moncloa o un altre i ha considerat que Catalunya ha de fer la seva feina i tirar endavant. "Em sembla bé mantenir les portes al diàleg obertes. Ja ens avisaran si s'adonen que es pot solucionar civilitzadament emulant a Escòcia. El que no podem és estar esperant per sempre", ha defensat. Per a Ponsatí, el judici de l'1-O demostra que "aquests individus no tenen els mínims de civilització" i també ha criticat que l'establishment europeu i l'americà són "molt hipòcrites i ho poden pair tot".

Pel que fa a la Crida, ha recordat que no en participa i ha afegit que no veu coherència entre el discurs extern que es fa i el que està passant. Mentre es parla d'una iniciativa de "nova política feta des de baix", Ponsatí lamenta que les iniciatives polítiques importants, com ara si es presenten a les eleccions i les llistes, al final es prenen en reunions a despatxos o des de la presó. Una prova d'això és, segons l'exconsellera, que la Crida ni tan sols hagi discutit la seva participació a les primàries municipals i ho ha considerat "molt decebedor".

Preguntada per què va renunciar com a número 3 de la llista de Puigdemont a les últimes eleccions, Ponsatí explica que de seguida li van demanar que plegués per garantir la majoria que havia d'investir Puigdemont i afegeix que el 30 de gener es va adonar que li havien aixecat la camisa, en referència a la suspensió del ple que havia d'investir Puigdemont.

Des d'Escòcia, Ponsatí assegura que des del primer moment va tenir claríssim que si no guanyaven patirien la repressió. "Tenia clar que no m'entregaria, que marxaria i que busquessin", ha conclòs.