Van den Eynde acusa Marchena de «muntar una situació artificial d'ordre»

Andreu van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva, ha acusat aquest dilluns el magistrat Manuel Marchena de "muntar una situació artificial d'ordre que a vegades pot limitar el dret a la defensa". En declaracions a TV3, Van den Eynde s'ha queixat que el jutge no els deixi argumentar per què estan en contra de determinades decisions, i ha avisat que plantejaran incidents per escrit si la situació no millora. Al seu parer, la fiscalia i l'advocacia de l'Estat van estar "més fluixos del normal" en el seu interrogatori a Joaquim Forn. Ha defensat la decisió de Junqueras de només respondre les preguntes de la defensa, en la línia del que també farà Romeva. "Ells creuen que com a representants polítics no poden entrar al joc", ha apuntat.

Van den Eynde ha subratllat que el to de Marchena "és molt bo", però ha explicat que no està d'acord amb moltes coses que fa. "Aquesta tranquil·litat del judici és molt artificial, perquè nosaltres tenim dret a intervenir més", ha remarcat l'advocat, que ha avisat que quan vegin que la "retallada del dret a la defensa és inacceptable" hauran de "trencar les cartes" i començar a plantejar incidents per escrit que obliguin el tribunal a prendre decisions. "Hi haurà un moment que haurem de protestar més, ser més vehements i reclamar més la paraula", ha advertit.

Marchena, ha continuat, està intentant garantir una dinàmica "formalment tranquil·la", però la realitat és que "en el fons no és tan garantista". En preguntar-li per la possibilitat que hi hagi nous interrogatoris dels encausats quan arribin noves proves, ha subratllat que aquest és un exemple "del que formalment sembla una garantia però en el fons és una indefensió".

L'advocat ha considerat "inversemblant" que el judici hagi començat sense tenir tota la documentació, i ha constatat que fer declarar de nou els acusats "és una solució més formal que no pas real". "Aquesta és la dinàmica constant: lesionar drets i després formalment arreglar-ho perquè aquest acte de judici quedi maco a les teles estrangeres", ha denunciat.

Sobre el paper de fiscalia i de l'advocacia de l'Estat en l'interrogatori de Forn, ha opinat que van estar "més fluixos del normal", però ha afegit que no se'ls ha de subestimar, perquè tècnicament són bons. "Van fer algunes errades de detall que no sé què demostren, perquè potser vol dir que no els preocupa gaire, cosa que em posa molt nerviós", ha indicat l'advocat, que ha reconegut que "no van tenir els millors dies". Tot i així, ha afegit que no sap si "es rearmaran o es prepararan més" de cara a les properes sessions.



"No entrar al joc de fiscalia"



En demanar-li sobre l'estratègia de no respondre les seves preguntes, ha explicat que van prendre la decisió des del principi, i tots ho tenien molt clar. Van den Eynde ha subratllat que el fiscal està acusant els seus clients d'haver fet una "insurrecció violenta i armada en base a un relat artificial inventat". Quan van debatre si s'havia d'interaccionar amb fiscalia, va pesar més el fet que tant Romeva com Junqueras representen molta gent, "i creuen que han d'assumir una determinada responsabilitat de no entrar en aquest joc".

S'ha refermat en aquesta decisió després de l'interrogatori de Forn, i ha defensat que Junqueras va "rebatre les tesis de la violència" tot i no haver respost les preguntes de l'acusació. El que no ha fet, ha continuat, és "entrar en detalls superflus" que sí que estan més justificats en el cas de Forn, que està acusat de controlar els Mossos. "Més enllà de repetir vint vegades que votar no és delicte, no sé què més fa falta rebatre", ha insistit.

Sobre el paper de Vox, ha remarcat que quan el president de la sala no els dona la raó, ells no protesten. Segons ell, "sembla un debat una mica artificial, gairebé com si estigués prefabricat, com si fos una teatralització perquè el tribunal pugui prendre una decisió que el situï simbòlicament en un terreny com de garantista".

Tot i que no creu que hi hagi cap tipus de coordinació, sí que ha conclòs que no sap si per "simpatia, per inèrcia o per naturalesa", però Vox "deixa bé les altres acusacions i el tribunal. "El que fa és situar el que ja era extrem en una posició gairebé moderada", ha dit.



Un judici més àgil



Després de la convocatòria electoral, Van den Eynde ha dit que estan a favor de fer el judici àgil, però ha demanat fer una "ponderació entre anar ràpids, el dret a la defensa i la integritat física". Sobre la possibilitat d'habilitar divendres i dissabtes, ha subratllat que espera que el tribunal entengui que els encausats són éssers humans que s'aixequen a les 6 del matí cada dia.

Ha reconegut que tot és molt incert, perquè no hi ha calendari encara i no saben què passarà. L'advocat ha especulat que potser faran una agenda "tan apretada per situar la pressió en les defenses" i que aquestes acabin renunciant a testimonis. "Haurem de calcular en la balança el dret a la defensa i la necessitat de practicar prova i el dret a un judici àgil i ràpid", ha assenyalat.

Al seu parer, és difícil que se suspengui el judici per la campanya electoral, perquè seria molt perjudicial pels acusats, que estan en presó preventiva. Sí que ha indicat que en circumstàncies normals sí que s'hauria de suspendre.