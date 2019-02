L'Eurocambra suspèn una exposició sobre el català per la proximitat de les eleccions del 28-A

El Parlament Europeu ha suspès una exposició sobre el català prevista pel 4 de març, perquè considera que arran de la convocatòria de les eleccions generals "ja no és apropiat" acollir-la. La mostra 'Llengua catalana: 10 milions de veus' estava impulsada per la Plataforma per la Llengua i l'eurodiputat Ramon Tremosa (PDeCAT), que ha lamentat la decisió de vetar-la.

De fet, ja abans de la convocatòria electoral, els responsables de les exposicions havien fet dictàmens desfavorables a la mostra. En una sèrie de correus electrònics obtinguts per l'ACN, l'equip de l'eurodiputada Catherine Bearder, encarregada de validar les exposicions, assegurava que els panells incloïen informació "esbiaixada" i "provocadora en l'actual clima polític", i demanaven que es fessin canvis.

Ara, però, han decidit directament suspendre l'exposició i donen a Tremosa la possibilitat de fer-la "en un altre moment", després de les eleccions, i si es "presenta material nou".