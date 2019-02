Maduro expulsa de Veneçuela una delegació d'eurodiputats que anaven a visitar Guaidó

El règim de Nicolás Maduro ha expulsat de Veneçuela una delegació d'eurodiputats convidats per l'Assemblea Nacional. Així ho ha denunciat un d'ells, l'eurodiputat del PP Esteban González Pons, a través d'una piulada, en què ha indicat que els han tret els passaports. "Ens estan tractant malament i l'única explicació que donen és que Maduro no ens vol aquí", ha afirmat el popular. Segons ha explicat en un vídeo, la delegació de l'Eurocambra era la primera internacional que anava a Veneçuela per visitar Juan Guaidó, reconegut com a "president interí" de Veneçuela pel Parlament Europeu i la majoria d'estats de la UE, entre els quals Espanya. Per la seva banda, Guaidó ha reaccionat titllant el règim de Maduro d'"aïllat i irracional".

Des de Brussel·les, el ministre espanyol d'Exteriors de la UE, Josep Borrell, ha explicat que diumenge va estar en contacte amb l'ambaixador a Veneçuela per "facilitar" l'entrada dels parlamentaris però que finalment no va ser possible: "L'última notícia és que no han pogut entrar", ha dit.

Borrell ha condemnat la decisió de Maduro i ha reiterat que Espanya considera Guaidó com a president "interí", no com a president "electe", i que l'Estat farà "tot el possible" perquè el president de l'Assemblea Nacional pugui convocar eleccions.

D'altra banda, ha expressat la seva preocupació davant una possible "escalada militar" i ha rebutjat qualsevol mena d'intervenció estrangera d'aquest tipus. "La UE és una força de moderació i progrés", ha sentenciat, optant per la via de la "pressió política" i el "diàleg".