Els Mossos alliberen un veí de Mataró que havia estat segrestat al portal de casa seva

Un home va ser alliberat d'un segrest durant la matinada del 26 de gener pels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de Sabadell. El veí de Mataró havia estat segrestat al portal de casa seva el dia abans.

Un cop alliberada la víctima els investigadors van descobrir que el segrest el van efectuar quatre homes, que van abordar la víctima al seu portal, el van copejar i se'l van endur a la força en un vehicle fins a un pis, on el van retenir. El segrestat va estar privat de llibertat, custodiat en tot moment per un dels autors del rapte, amenaçat i colpejat en diverses ocasions. Els investigadors van ubicar el domicili on havia estat retingut i el jutjat de guàrdia de Mataró va ordenar l'entrada per buscar proves i els altres implicats.

El dia anterior a la intervenció policial, la germana del desaparegut haviat posat una denúncia en la qual manifestava que el seu germà no havia tornat a casa i no contestava a trucades ni missatges. Més tard la dona va rebre diversos missatges de la víctima, que li deia que estava retingut contra la seva voluntat i que els seus captors li exigien el pagament d'un presumpte deute per drogues de 13.000 euros per a l'alliberació. El segrestat també va dir que no sabia on era reclòs i que estava permanentment vigilat.

Els agents van comprovar la veracitat dels fets i van establir un protocol policial, de manera que la Unitat Central de Segrestos i Extorsions (UCSE) es va fer càrrec de la investigació i va iniciar el dispositiu d'alliberament. Durant les negociacions la família i els segrestadors van establir un punt de pagament i els Mossos, amb el suport d'agents de Mataró i del Grup Especial d'Intervenció (GEI), es van desplegar per la zona i, quan els segrestadors van arribar en un cotxe amb la víctima, van actuar per alliberar-lo i detenir a qui el custodiava.

Els agents van detenir l'1 de febrer un segon autor del segrest, que liderava el grup en el moment del segrest i les exigències del pagament del rescat. El primer detingut va ser posat a disposició judicial el 28 de gener, i va quedar alliberat amb càrrecs, mentre que el segon va passar a disposició judicial el 2 de febrer i el jutge va ordenar el seu ingrés a la presó provisional.

Durant un segon operatiu judicial, els Mossos d'Esquadra van detenir els altres dos membres del grup a Mataró, que van passar a disposició judicial i el jutge va decretar-ne la llibertat amb càrrecs.