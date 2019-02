Salvador Illa (PSC): "Amb els que es fotografien amb Vox no tenim res a fer"

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha rebutjat un possible pacte postelectoral amb Cs i el PP, perquè creu que les eleccions del 28 d'abril seran una contraposició entre el PSOE i la dreta representada pel PP, Cs i Vox: "Nosaltres, amb partits que es fotografien amb Vox a Colón, no tenim res a fer".

En roda de premsa aquest dilluns, ha sostingut que en els comicis la ciutadania haurà d'elegir entre "una Espanya progressista, oberta i diferent liderada per Pedro Sánchez o una Espanya que torna molts anys enrere protagonitzada per la foto de la plaça de Colón".

En ser preguntat per si és possible que els socialistes acabin pactant amb el PP, Cs i Vox, ha insistit que planteja les eleccions com una decisió entre dues opcions i que no poden pactar amb el seu competidor: "Amb aquests tres partits no tenim res a fer".

"És una contraposició entre aquestes opcions, és una interpel·lació a la ciutadania perquè triï. Les dues no són possibles", ha afegit.

Ha confiat que el PSOE assolirà una "majoria sòlida i àmplia" per poder governar, i ha defensat que el seu objectiu és construir una Espanya progressista que aposti per la via del diàleg dins de la llei.

Illa ha destacat que les enquestes dels últims dies mostren que "més de la meitat dels espanyols aposten per la via del diàleg" i ha reivindicat que a Catalunya aquesta majoria és més àmplia.

Així, considera que l'aposta pel diàleg amb Catalunya ha de mantenir-se i desenvolupar-se dins del marc de la llei, i afronten les eleccions generals amb "il·lusió".



PARLAMENT EUROPEU

Quan li han preguntat per què el Parlament Europeu no ha permès celebrar una conferència del president de la Generalitat, Quim Torra, i de l'expresident Carles Puigdemont a l'Eurocambra, Illa ha expressat el seu respecte per la decisió de no permetre-la: "Hem de ser respectuosos amb el que decideixi el Parlament Europeu".

A més, davant la decisió del Govern espanyol de no autoritzar l'escorta de Torra acompanyar-lo a Brussel·les, ha assegurat que donen suport "al que estipula la legislació vigent".

Sobre la vaga general d'aquest dijous, ha lamentat que "no ajuda en res i és perjudicial", encara que respecta el dret de la ciutadania a manifestar-se i exercir el dret a vaga.