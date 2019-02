Torra adverteix que «Espanya no pot governar contra Catalunya»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va exigir ahir als partits polítics espanyols que escoltin «la veu dels catalans» i, en aquest sentit, va advertir que «Espanya no pot governar contra Catalunya». Torra va llançar aquest avís durant un acte a Sabadell per commemorar el centenari de la Colla de Sabadell, un grup d'intel·lectuals partidaris de la independència de Catalunya. Quim Torra va assegurar que aquesta colla lluitava per tenir un «país lliure» i reivindicar el dret a l'autodeterminació de Catalunya, i va assenyalar que cent anys després la situació segueix igual. «Torno a reivindicar que no es pot governar contra Catalunya. Han d'escoltar la veu dels catalans», va exclamar.

Sobre la manifestació de dissabte en contra del judici al procés, Torra va afirmar que va suposar un «canvi d'actitud dels catalans». «Tornem a somriure. Arran de la manifestació he decidit esborrar la paraula endarrere», va explicar.