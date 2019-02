Deu frases de Turull davant el fiscal (i una del jutge Marchena)

L'exconseller de Presidència de la Generalitat Jordi Turull ha subratllat en les seves primeres dues hores de declaració davant el fiscal en el judici del procés que en tot moment es va buscar que el referèndum de l'1-O fos pactat i ha plantejat que als processats se'ls persegueix per les seves idees.

Aquestes són les deu frases que resumeixen la primera part de la declaració de Turull i una, l'última, del magistrat Manuel Marchena, president del tribunal:

En desacord amb la visió de la fiscalia

- "Fins a l'últim minut es va buscar que el referèndum fos pactat".

- "Això de posar-te el vestit de constitucionalista penalment ha de ser una ganga perquè et permet incomplir la Constitució quan et dóna la gana; en canvi si ets independentista, per un acte, que és una providència del Tribunal Constitucional, no una resolució fonamentada, fa un any que sóc a la presó. Després diran 'no els perseguim per les seves idees'. No, ja ho veig".

- Turull rebutja que es planegés incrementar la conflictivitat social: "Els fets ho desmenteixen categòricament. Si alguna cosa ha fet el Govern i el Parlament ha estat buscar de forma insistent, ara també, el diàleg, l'acord, la negociació. Ho ha fet sempre, fins a l'últim minut abans de l'aplicació de l'article 155".



Definició del catalanisme

- "Els ciutadans de Catalunya no són ovelles, no són gent que està militaritzada, no és això. La gent a Catalunya sigui independentista o no sigui independentista, sigui d'extrema dreta o sigui d'extrema esquerra, o del centre o de dretes o d'esquerres, té criteri.

- "El moviment independentista a Catalunya va de baix cap a amunt i després hi ha partits polítics i entitats que el que volen és recollir aquest sentiment i intentar donar-li una sortida política, pacífica i democràtica".

- "Érem el grup parlamentari de Junts pel Sí a la independència i no vam tenir cap impugnació de la Fiscalia. Ho sabia tothom. No és una anormalitat intentar per la via pacífica fer el que t'has compromès davant els ciutadans de Catalunya. Teníem una empara legal".



Sobre les decisions judicials i administratives

- "El president de la Generalitat, en seu parlamentària, sempre va dir que els Mossos complirien amb el seu deure i complirien amb totes les decisions judicials".

- Sobre per què no van atendre les advertències dels tribunals: "Evidentment havíem de fer un exercici de ponderació. Un polític ha de ponderar-ho tot. Totes les lleis. Que el Govern es deu per llei al Parlament, que el Congrés va despenalitzar la convocatòria de referèndums, que votar mai pot ser un il·lícit en una democràcia i el nostre compromís amb els ciutadans de Catalunya. Nosaltres, ponderant-ho tot, és de la manera que vam ser actuant".

- Sobre l'acusació de malversació: "No es va gastar ni un euro en el referèndum".

- Respecte a la intervenció dels comptes: "Va arribar un moment que era absolutament surrealista, de no confiança als servidors públics (...) Resulta ofensiu preguntar-nos si a través del banc de teixits i sang s'estava destinant diners al referèndum".

- Marchena a Turull: "No aprofiti l'interrogatori per fer un judici de valor sobre el que li sembla l'acusació (...). Vostè tindrà dret en el torn d'última paraula a desfogar-se tot el que vulgui".