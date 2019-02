Jordi Turull: «Els catalans no són ovelles, no són gent militaritzada»

L'exconseller de la Presidència, Jordi Turull, ha criticat el relat de la fiscalia i, a preguntes del fiscal Jaime Moreno, ha dit que "no s'aguanta per cap banda". En la primera intervenció davant el tribunal, Turull ha defensat que el moviment independentista "va de baixa a dalt" i ha tret importància a resolucions i documents aprovats per partits i entitats. "En l'escrit d'acusació situen el procés com si s'obrís la llum i apareixes un llibre blanc sobre la taula", ha criticat. "Els ciutadans de Catalunya no són ovelles, gent militaritzada, siguin independentistes o no, tenen criteri, estem al segle XXI", ha manifestat. El president del tribunal, Manuel Marchena, ha cridat l'atenció a Turull i li ha dit que no aprofiti les preguntes del fiscal per fer al·legats que podrà fer en l'últim torn de preguntes.

A preguntes del fiscal, també ha negat conèixer el document 'Enfocats'. Preguntat sobre si existia un full de ruta, s'ha limitat a dir que el que els guiava era el programa electoral i el que va desplegar l'expresident Puigdemont en el seu debat d'investidura. I ha recordat que "mai ningú ho va impugnar". També ha dit que quan Puigdemont va dir "referèndum o referèndum" després de la qüestió de confiança, també suposava anar per la via del referèndum pactat.

Turull no ha negat en cap moment que perseguien la independència però ha remarcat que es feia de manera pactada amb l'Estat i ha recordat que es van agrupar 4.000 associacions en el Pacte Nacional del Referèndum per aconseguir un referèndum pactat. "Érem junts pel sí, no junts perquè sí", ha manifestat. "No és cap anormalitat que per la via pacífica intentis fer allò que t'has compromès amb els ciutadans, nosaltres pensant que teníem empara legal i en els nostres drets volíem tirar endavant iniciatives", ha defensat. A més, ha dit que a Catalunya "la resignació no apareix al diccionari polític", ha afirmat.

El fiscal li ha preguntat si és soci d'Òmnium i Turull ha afirmat que fa 20 anys que "paga religiosament la quota però que això no és delicte". "No ho era ni durant el franquisme", ha al·legat Turull, que ha afegit que és soci de moltes altres entitats, entre les que ha citat Càritas, la Fundació la Caixa, el Racc o Intermón Oxfam, ha dit.

Declara en castellà

L'exconseller de Presidència ha lamentat que no li facilitessin la traducció simultània i que el tribunal s'excusi en el preu que suposa habilitar auriculars. "No ho vegi com una despesa sinó com una inversió", ha manifestat al tribunal. Per això, ha optat per declarar en castellà.