Multat dos cops en un dia per excés de velocitat a l´eix Transversal

Els Mossos d'Esquadra van denunciar, el passat 14 de febrer, un conductor que circulava amb excés de velocitat en dos controls de trànsit situats a l'eix Transversal, la C-25. Concretament, el van aturar al punt quilomètric 160,5, a Santa Maria d'Oló (Moianès), quan circulava a 153 km/h en un tram on la velocitat màxima permesa és de 120 km/h. Després, el van tornar a aturar al punt quilomètric 198, a Espinelves (Osona), on aquest cop circulava a 150 km/h. En conjunt, en els dos controls policials, la policia va detectar 1.665 vehicles i en va acabar denunciant 47 per excés de velocitat