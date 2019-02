El preu de la dignitat

Avui torna a reprendre's al Tribunal Suprem el procés als encausats de l'1-O. Sentirem posicionaments tan galdosos com el de l'advocadessa de l'Estat, que no entenia que Joaquim Forn tingués una ideologia independentista, però que en les seves funcions de conseller d'Interior manés als Mossos d'Esquadra complimentar les ordres de jutges i fiscals. Una dissociació ben fàcil d'entendre. Yo no podría, va deixar anar la senyora. Amb la qual cosa, per lògica i coherència, hauria hagut de dimitir, perquè si no pot dissociar la seva ideologia unionista (fa part de l'Advocacia de l'Estat) de la seva feina com a advocadessa, ¿vol dir que farà valer la seva ideologia per damunt de la Justícia? Lluïda també va ser (quina preparació!) la pregunta del senyor fiscal: ¿Y cuál fue la posición del presidente de Òmnium y de la ANC en la reunión? Ninguna, señoría. Estaban en la cárcel. Entremig dels dies de recés del procés, s'hi ha colat, però, la tombada dels pressupostos i l'avançament electoral per al proper 28-IV. En el paper, els pressupostos eren bons per a Catalunya, però ¿quantes vegades ho han estat i, a l'hora de la veritat, no s'han executat mai? Sánchez els volia gratis, com la moció. (Recorden Borrell: ¿Qué se juegan a que los van a aprobar?) . Doncs no. Junqueras, en ser consultat a la presó, diuen que va respondre: «La dignitat de Catalunya no es pot pagar amb uns pressupostos». I som a la ruleta russa. Amb possibilitat que el 28-IV sumin PP, Cs i Vox invocant el 155. La desentesa amb el tema del mediador de dies passats fou una excusa com la manifestació de Colón del passat dia 10. A Sánchez no l'impressionà el fiasco de la manifestació, sinó el «santcristogrós» de Felipe González dient-li que de mediador, relator y autodeterminación, na de na. I ara ens gastarem 175 milions d'euros, preu dels comicis del passat 26-VI-16 (les del desembre de 2015, 185 milions d'euros). Segons La Vanguardia del passatge 13-II, el desplegament d'FCSE sol ja costa 134 milions. Als pressupostos tombats hi havia una partida de 302,9 milions, perquè el 26-V tindrem europees i municipals, i en alguns llocs, autonòmiques. Però els barons socialistes no volien coincidències. I és que hi ha dignitats i dignitat.