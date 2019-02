EN DIRECTE: Romeva no contesta a les preguntes de Fiscalia: "És un judici polític"

segueix l'estratègia de defensa, en el judici pel procés independentista, ja vista en l'exvicepresident, ja que ha decidit no contestar a les preguntes de les acusacions al considerar-se un "pres polític" subjecte a un "judici polític".

L'exconseller d'Exteriors Raül Romeva ha lamentat aquest dimarts que polítics que defensen els principis europeus de llibertat i igualtat estiguin al banc dels acusats, mentre els que "amenacen" aquests valors se senten entre les acusacions, cosa que al seu parer "hauria d'incomodar als demòcrates".

En la seva declaració davant el Suprem, en la que s'ha acollit al seu dret a contestar sol les preguntes del seu advocat, Romeva ha explicat que, més que independentista, es defineix com una persona "republicana i europeista", que defensa un projecte europeu basat en els drets, la llibertat i la no discriminació per raons de gènere, raça o llengua.

"Per això sóc republicà", ha proclamat el diputat d'ERC Raül Romeva, que ha subratllat que el seu projecte polític "no va contra ningú", sinó que defensa a aquelles poblacions d'"Espanya i Europa" que aspiren a aquests valors de llibertat i igualtat.

En aquest sentit, l'exconseller d'Exteriors, que afronta 16 anys de presó, ha considerat "preocupant" que els que, com ell, defensen els valors europeus estiguin avui en el banc dels acusats i els que els amenacen "se sentin a l'estrada, entre les acusacions", en una velada referència a l'acusació popular exercida per Vox.

"Això hauria d'incomodar als demòcrates, no només als independentistes, perquè és difícil concebre una realitat tan paradoxal com la que estem vivint", ha mantingut.

Romeva, que abans de liderar la candidatura de JxSí al Parlament va ser eurodiputat per ICV-EUiA, s'ha presentat davant el tribunal com un home de pau, pel que ha repassat la seva biografia, com objector de consciència i simpatitzant de moviments pacifistes, així com la seva carrera professional a Intermón Oxfam, en la Unesco i en l'OSCE o com a professor de relacions internacionals o resolució de conflictes a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

L'exconseller ha recordat que "sempre" ha apostat pel dret a l'autodeterminació "com a objectiu legal i legítim" i ha afirmat que discrepa de la Fiscalia en què aquest principi s'ha de circumscriure's als processos de descolonització ja que, al seu entendre, pot exercir-se "en la mesura en què s'ha intentat tot abans".

Segons l'opinió de Raül Romeva, "això funciona molt bé en el cas de Catalunya, és un exemple clar d'haver intentat fer les coses d'una altra manera si no hi ha hagut un altre avanç".