Torra es mostra disposat a anar a la presó per defensar l´autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, va denunciar ahir des de Brussel·les el judici de l'1-O i la manca de voluntat de «diàleg real» del Govern espanyol. «Si el preu de defensar els nostres drets i l'autodeterminació és la meva llibertat personal, el pagaré», va assegurar Torra durant la conferència sobre la causa al Suprem i el paper de la Unió Europea.

El president del Govern va assegurar que es jutja els líders independentistes encausats perquè se'ls considera «culpables de ser demòcrates» i va fer una crida «a tots els europeus que creuen en la democràcia» perquè donin el seu «suport». «Els pròxims mesos són una oportunitat per a la comunitat internacional per entendre la cara real de l'Estat», va afirmar amb relació al judici.

Torra, i el seu predecessor en el càrrec, Carles Puigdemont, van llançar ahir dures crítiques des de Brussel·les contra la Unió Europea per no censurar el judici als líders independentistes del procés i per no acceptar el paper de mediador internacional que li reclama el moviment sobiranista.



Tajani, blanc de les acusacions

Tots dos van carregar especialment contra el president del Parlament Europeu, el conservador italià Antonio Tajani, a qui van acusar d'actuar al dictat dels partits espanyols «d'extrema dreta» per no haver autoritzat que la conferència que van pronunciar en un hotel de Brussel·les tingués lloc a les instal·lacions de l'Eurocambra.

«En lloc de defensar els drets de tots els europeus, Tajani ha convertit el Parlament Europeu en un titella dels partits espanyols d'extrema dreta i del senyor Borrell, el ministre d'Exteriors, que sempre està en contra el diàleg amb Catalunya», va dir Torra davant d'una audiència principalment catalana, que va omplir una sala amb un aforament de 250 places.

En la mateixa línia es va pronunciar Puigdemont, per a qui Tajani ha imposat «una llei mordassa de facto i va posar en dubte que les raons de seguretat que va esgrimir el president de l'Eurocambra per vetar l'acte es sostinguin, atès que des que viu fugat a Bèlgica ha tingut l'oportunitat de visitar els Parlaments de diversos països europeus sense que això plantegés «problemes» en aquestes institucions.

L'expresident català va voler subratllar que els catalans són un poble «profundament europeu» i es va desmarcar de discursos populistes i nacionalistes «d'altres èpoques», per la qual cosa va reivindicar el suport de la Unió Europea a una part de la seva població que reclama el seu dret a decidir.

«La Unió Europea no pot seguir donant suport a actituds demofòbiques com el suport de Tajani als partits espanyols que donen suport a la repressió», va continuar Puigdemont, per a qui és una «vergonya» per a Europa que existeixin «presos polítics» en un dels seus Estats membres.



«Obrir els ulls»

Per això, va instar a «tots» els eurodiputats a «obrir els ulls i actuar com a demòcrates» i reaccionin davant d'un judici en el qual es jutgen, entre d'altres, dos exeurodiputats, Oriol Junqueras i Raül Romeva. «La credibilitat democràtica europea està en risc a Madrid ara, aquesta és una crisi europea», va insistir Puigdemont.

Així, tant Torra com Puigdemont van considerar una «vergonya» que hi hagi polítics a la presó provisional en el marc de la causa del procés i van criticar en diferents moments dels seus discursos el «silenci» que, sostenen, es van mantenir les institucions europees des de la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre.

El president de la Generalitat, Quim Torra, es va reunir ahir amb el president de Flandes, Geert Bourgeois, a Brussel·les, on va compartir la seva preocupació «per la vulneració de drets civils i polítics» a Catalunya. I el ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell va dir que si ell hagués estat president de l'Eurocambra hauria fet el mateix que Tajani.