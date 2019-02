El Tribunal Suprem citarà primer Rajoy i Torrent per allunyar-los de les eleccions

El tribunal del judici del procés al Tribunal Suprem evitarà que els testimonis de caràcter més polític puguin coincidir amb la campanya de les eleccions generals, que començarà a l'abril.

Per aquest motiu té previst que els primers testimonis a citar siguin els de caràcter polític, com són l'expresident Mariano Rajoy, els tres exmembres del seu govern que han estat reclamats i també els mandataris catalans, entre els quals s'inclou l'actual president del Parlament Roger Torrent o el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Així ho van confirmar a Europa Press fonts de l'alt tribunal que no s'atreveixen a posar data a les citacions perquè està pendent encara de la declaració dels acusats, que es reprendrà aquest dimarts amb l'interrogatori a l'exconseller de la Presidència Jordi Turull, que va ser també candidat fallit a la Presidència de la Generalitat.

Es confia, en tot cas, que la fase d'interrogatoris pugui resoldre's entre aquesta setmana i la propera i que abans de 15 dies pugui començar la fase testimonial, encara que perquè això passi cal habilitar sessions els divendres o fins i tot els dissabtes.



Santamaría, Zoido i Colau

A més de Rajoy, estan citats l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i els exministres Cristóbal Montoro i Juan Ignacio Zoido (aquest últim acceptat en les qüestions prèvies que es van substanciar en l'inici de la vista la setmana passada).

Els tres primers són testimonis sol·licitats per Vox, per la qual cosa seran els lletrats de l'acusació popular (que encara no s'ha estrenat, en negar-se els acusats a contestar les seves preguntes) els que els interrogaran en primer lloc.

Igualment, les fonts consultades apunten que se citarà lluny del calendari electoral els polítics catalans acceptats com a testimonis, entre els quals hi ha a més dels ja esmentats els diputats Joan Tardà i Gabriel Rufián o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Respecte al primer declarant del matí, Jordi Turull, la Fiscalia sol·licita per a ell 16 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació pel delicte de rebel·lió. El Suprem espera acbar amb totes les declaracions dels acusats abans de 15 dies.

Andreu van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva, va acusar ahir el magistrat Manuel Marchena de «muntar una situació artificial d'ordre que a vegades pot limitar el dret a la defensa».

Van den Eynde apunta que Romeva tampoc respondrà a les preguntes de l'acusació.



Intent per apartar Marchena

D'altra banda, el Suprem estudiarà avui un últim intent de Sànchez, Rull i Turull per apartar Marchena del tribunal. Els observadors que la plataforma International Trial Watch ha enviat al judici del procés han criticat la Fiscalia per atribuir als acusats «la violència generada l'1-O per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil».