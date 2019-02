Turull defensa que l´autodeterminació té encaix en la Constitució «si hi ha voluntat política»

L'exconseller de la Presidència Jordi Turull ha defensat que el dret a l'autodeterminació té encaix a la Constitució "si hi ha voluntat política" i que, per això, creien que en tot moment el que estaven fent per l'1-O "tenia empara legal". Ara bé, ha criticat que cal ser "generós" en la interpretació d'alguns articles (ha citat el 10 i el 96) i ho ha comparat amb l'article 155 que el govern espanyol –amb l'empara del Senat- va aplicar a Catalunya. "En aquell cas es va ser generós perquè enlloc posa al 155 que es pot cessar tot un Govern", ha criticat a preguntes de l'advocada de l'Estat Rosa María Seoane. En més d'una ocasió, el president del tribunal, Manuel Marchena, ha demanat a Seoane que fes "preguntes concretes".

Turull ha defensat que van intentar "fins a l'últim moment" aconseguir un pacte amb l'Estat i que els han fet 1.000 propostes i que ho seguiran fent. "Insistirem", ha afirmat. A més, ha criticat que no van rebre cap resposta. "Quantes més apel·lacions fèiem al diàleg anàvem a la inversa, més denúncies rebíem de l'Estat; i no podíem desatendre el compromís amb els ciutadans", ha afegit.

Turull ha remarcat que "totes les enquestes, faci qui les faci" afirmen que "entre el 70 i el 80%" dels ciutadans de Catalunya "vol decidir el futur polític votant". "Té una gran transversalitat a Catalunya, molta gent que està a favor del referèndum està en contra de la independència, perquè entenen que al segle XXI els ciutadans decideixin", ha dit. També ha remarcat que, segons les mateixes enquestes, "el 70% dels ciutadans acceptarien el resultat del referèndum".



Convocar un referèndum "no és delicte"

L'exconseller ha defensat que no van desconvocar el referèndum perquè "convocar un referèndum està despenalitzat de manera expressa". "Ens estan perseguint per una cosa que no és delicte, sort que no mereix retret penal perquè avui porto un any a la presó", ha lamentat.