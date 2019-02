El Govern explicarà els pressupostos al Parlament sense haver-los aprovat

El president del Govern, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, explicaran els pressupostos de la Generalitat la setmana que ve al Parlament, sense que l'executiu hagi aprovat els comptes. Així ho va apuntar ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en què va insistir a mantenir la «porta oberta» perquè el grup parlamentari de CatECP torni a la taula de negociació dels pressupostos.

Buch va reiterar que el Govern es troba en la «fase de poder explicar els pressupostos», però no en l'escenari de la seva aprovació al Consell Executiu. Així, Torra i Aragonès mantenen l'aposta de no sotmetre els compte a la votació del Parlament fins que no en tingui garantits els suports. Tot i això, «les dades s'han de poder explicar», tal com va manifestar Buch, que es va negar a renunciar a l'aprovació d'uns comptes que són una «eina importantíssima i vital».

«Una cosa és l'explicació i l'altra l'aprovació», va repetir Buch, que va deslligar els pressupostos dels calendaris electorals dels propers mesos. «L'aprovació no està prevista per a la setmana que ve», va concloure el titular d'Interior.

Per la seva banda, la portaveu del PSC-Units al Parlament, Eva Granados, va demanar ahir al president de la Generalitat, Quim Torra, que convoqui eleccions catalanes si no aconsegueix els suports necessaris per aprovar els pressupostos del Govern.

«Esperem que siguin coherents i que, si no els aprova, convoquin eleccions, com ha fet el president Sánchez», va assegurar en roda de premsa.

Granados va celebrar que Torra comparegui per parlar sobre els comptes catalans en el ple de la Cambra de la setmana vinent i ha reclamar que la setmana després de comparèixer el Govern aprovi els pressupostos i els porti al Parlament.

Va insistir que els pressupostos són la llei «més important que ha de confeccionar un govern», per la qual cosa veu necessari que Torra expliqui a la Cambra quin és el seu projecte i com pensa aprovar-los.

La portaveu socialista va criticar que els grups independentistes estan provocant una «paràlisi i el menyspreu» del Parlament, i ha apuntat que aquest mes dotze comissions s'han desconvocat o no han tingut prou quòrum perquè JxCat, ERC i la CUP no hi han assistit.

Va afirmar que això està portant a «un descontrol, un descrèdit i un menyspreu per part dels grups de la majoria», i també va recriminar l'actitud de Cs.

«També veiem l'actitud del principal grup de l'oposició amb discussions i cartellets que fan del Parlament un plató de televisió», va afegir.