El Govern suspendrà l'agenda pública per la vaga general

Els membres del Govern suspendran la seva agenda política pública per la vaga general convocada per a aquest dijous, 21 de febrer, en protesta pel judici del procés. Així ho va explicar després de la reunió del Govern el conseller d'Interior, Miquel Buch, que va exercir excepcionalment de portaveu, en substitució de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, que s'havia desplaçat a Madrid per seguir des del Tribunal Suprem la declaració del seu antecessor, Jordi Turull. Buch va subratllar que el Govern «respecta el dret a la vaga dels catalans» i, en el cas de la vaga general contra el judici de l'1-O convocada pel sindicat Intersindical-CSC, els membres de l'executiu català són encara «més sensibles».

Per això, s'ha decidit «suspendre l'agenda política pública de tots els consellers», amb l'excepció del titular de Treball, Chakir el Homrani, que haurà de «fer el seguiment» de la vaga al llarg de tota la jornada, i del mateix Buch, que haurà d'ocupar-se de les possibles «emergències» i qüestions de seguretat. No obstant això, els membres del Govern no preveuen participar en les mobilitzacions sobiranistes convocades.

Paral·lelament, la CUP va fer una crida a la ciutadania catalana perquè participi en la vaga general en protesta per «la regressió de drets laborals i polítics», i que coincidirà amb el judici del procés contra diversos líders independentistes. «La vaga general -va recordar- és un dret conquistat pel conjunt dels treballadors» que cal utilitzar, va precisar, «en un moment en el qual l'Estat espanyol ha intentat acabar amb els drets fonamentals».