Marchena, a Turull: «No aprofiti per fer judicis de valor»

Gairebé tres hores i mitja és el temps que va durar l'interrogatori de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat al tercer acusat que compareixia a la vista oral per la causa del procés. L'exconseller de Presidència Jordi Turull necessitava desfogar-se, i bé que ho va intentar, i fins i tot aconseguir, malgrat que el president de la sala del Tribunal Suprem que el jutja, Manuel Marchena, li va reiterar que no era el moment. «Pot repel·lir les preguntes, però argumentar no. No aprofiti el seu torn per fer judicis de valor perquè, si no, se'ns en va de la mà. Podrà desfogar-se de tot allò que vulgui en la seva última paraula», va haver de dir-li.

Turull no va desaprofitar l'ocasió per esquitxar les seves respostes al fiscal amb valoracions polítiques, per il·lustrar a l'auditori de com ha de fer-se -ponderant-ho tot- i per deixar clar que persistiran en allò que van perseguir amb el referèndum de l'1-O. L'exconseller també va criticar la Fiscalia per la seva «falta de respecte» als ciutadans de Catalunya. «No són ovelles» i, independentment de la seva ideologia, «tenen criteri» i són una «societat madura, com totes», va emfatitzar, cosa que va provocar una de les múltiples estrebades d'orelles de l'equànime Marchena, que va haver d'interrompre'l quan aquest va intentar desmuntar els escrits de les acusacions, que «no s'aguanten per enlloc».