Nova polèmica a l'Eurocambra per una exposició sobre el català

Una exposició sobre la llengua catalana ha obert una altra polèmica entre el sobiranisme i el Parlament Europeu, i Plataforma per la Llengua, responsable de l'esdeveniment, acusa la institució de cancel·lar-la per motius polítics, i l'Eurocambra ho rebutja.

En un comunicat, Plataforma per la Llengua assegura que l'exposició (programada per inaugurar-se el 4 de març amb el suport de l'eurodiputat Ramon Tremosa (PDeCAT)) no va ser considerada «apropiada» perquè és necessari no influir en les eleccions generals de l'abril de cap manera, cosa que per a l'entitat és una excusa. El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha assegurat que durant les darreres setmanes l'entitat ha rebut diverses comunicacions en què «se censurava» una part del contingut de l'exposició.

«Queda clar que les eleccions són l'excusa per censurar definitivament una exposició objectiva sobre la llengua catalana, i que s'ha cedit a les pressions dels eurodiputats espanyols», va dir sobre l'exposició, a la inauguració de la qual havia convidat el president català, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont.Ha dit que a Espanya, els alcaldes i les alcaldesses poden fer inauguracions fins el 5 de març, que és quan les Corts es dissolen, i ha considerat que el Parlament Europeu "s'està extralimitant".

La mostra, sota el títol 'The Catalan Language: 10 million voices', volia explicar què és el català i quina és la seva situació als membres de l'Eurocambra, i Escuder ha assegurat que l'exposició es farà "i es farà al cor d'Europa".