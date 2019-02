El Tribunal Constitucional ha fet pública aquest dimecres una providència a través d ela qual admet a tràmit el recurs d'empara que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va interposar contra l'acord de la Mesa del Parlament de 9 d'octubre de 2018, amb el que es va decidir no tenir en compte el seu vot delegat com a parlamentari després de la suspensió de funcions decretada per a ell i per a tots els diputats processats pel cas de l'1-O.