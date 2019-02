La vaga del 21-F en directe: Els CDR tallen l´AP-7 a Vilobí i ocupen la seu de Caixabank a Girona

Entitats i partits sobiranistes se sumen aquest dijous a la vaga general impulsada per la Intersindical-CSC, un sindicat que ha al·legat motius socials per convocar-la però amb el rerefons de protestar contra el judici de l'1-O al Tribunal Suprem.





8.20 h

Talls intermitents en alguns dels principals carrers de Barcelona

8.00 h

Els CDR entren a la seu de Caixabank a Girona

7.45 h

Actualització |· Carreteres tallades

??La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general! Tallada la C65 a Santa Cristina d'Aro! #21FVagaGeneral pic.twitter.com/d2nguAsrVc — Arran Baix Empordà (@ArranBaixEmp) 21 de febrero de 2019

7.10 h

El piquet abandona l'estació de Girona i es dirigeix a l'Audiència

6.50 h

Actualització | Autopistes i carreteres tallades a Catalunya

AP7 tallada dos sentits a Vilobí d'Onyar, a Hospitalet de l'Infant i a Llinars del Vallès.

AP2 tallada en els dos sentits a Sidamón

C60 tallada a la Roca del Vallès en sentit nord

N340 tallada a Camarles en els dos sentits de la marxa

N260 tallada a Lles de Cerdanya en els dos sentits de la marxa

C32 tallada a Masnou en sentit nord

C162 a Das tallada en els dos sentits de la marxa.

A2 a Tàrrega tallada en sentit Barcelona

6.45 h

Més de cent persones concentrades a l'estació de Girona

Estació de Girona | Foto: Elisabet Don

6.40 h

Pneumàtics cremant a l'AP-7 a Figueres

6.10 h

Tallen l'autopista a Vilobí d'Onyar

6.05 h

Fort desplegament policial a l'estació de Girona

Suport del Govern català

ANC: «Vaga de consum»

Respecte als treballadors

Un centenar de manifestants fan talls intermitents a la zona de l'Avinguda Diagonal de Barcelona i alguns dels carrers propers en protesta per la vaga del 21-F. Els manifestants, que fan càntics a favor de la vaga general, estan rodejats de prop d'una desena de patrulles dels Mossos d'Esquadra. També hi ha talls a la Gran Via i a la Meridiana, segons ha explicat Guàrdia Urbana, i es fan desviaments. La circulació pels accessos a Barcelona per Glòries també és complicada.Un piquet format per prop de 300 persones ha fet diverses actuacions aquest matí a Girona. A primera hora s'han concentrat a l'estació del TAV, on hi havia un fort desplegament policial que només permetia l'accés a les persones amb bitllet. Des d'allà, s'han dirigit a l'Audiència de Girona, i posteriorment s'han dirigit a l'Eixample. Han bloquejat el carrer de la Creu amb contenidors i han entrat a la seu de Caixabank a Girona. Allà han fet pintades amb missatges com "lladres" o "vaga general", també han empaperat els vidres amb cartells.Aquestes són les vies actualment tallades per l'acció dels CDR:El piquet de l'estació de Girona s'ha començat a moure en direcció a la Copa en veure que els accessos al TAV estaven blindats pels Mossos. Els manifestants s'han desplaçat fins al davant de l'Audiència de Girona, on hi ha un cordó policial dels Mossos d'Esquadra. La manifestació compta amb més de 200 persones que criden als agents que no es mereixen la senyera que porten, recordant que el seu conseller és a la presó.Més d'un centenar de persones es concentren a les portes de l'estació de Girona. Entre el grup de manifestants es pot veure alguna bandera independentista i molts d'ells porten peces de roba de color groc. Els Mosssos d'Esquadra mantenen el cordó policial i continuen controlant els accessos del TAV, deixant entrar només a aquelles persones que mostren el bitllet.Abans de les sis del matí, membres darreu de Catalunya coincidint amb l'aturada convocada aquest dijous. Entre les vies tallades hi ha l'autopista AP-7 a Vilobí d'Onyar i la C-66 a Celrà.Des de primera hora del matí, l'estació del tren de Girona es troba blindada pels Mossos d'Esquadra. La policia protegeix els accessos a l'edifici del TAV amb 7 furgonetes. Aquest ha estat tradicionalment un dels punts on els CDR han actuat en algunes protestes recents.A Girona, a dos quarts de set del matí hi ha una. Com en anteriors ocasions, pot haver-hi. A les nou hi ha prevista una «enllaçada» a plaça Catalunya, i a les dotze del migdia tindrà lloc unadavant de l'edifici de la Generalitat, mentre que a les sis de la tarda hi ha prevista unaunitària que sortirà des de l'estació de trens i anirà fins a l'Audiència.Aquestaforma part del «nou cicle» de mobilitzacions que el soberanisme català va anunciar per protestar contra el procés judicial i compta amb el, entre d'altres. A nivell sindical,La vaga es presenta sota el lema «L'autodeterminació no és delicte. 21 de febrer, vaga general. Aturem-ho tot».Lacompta amb el suport del Govern de la Generalitat, que ha suspès l'agenda política pública de tots els consellers, amb l'excepció del titular de Treball,responsable del seguiment de l'aturada, i del d'Interior,, que haurà d'ocupar-se de possibles emergències i de la seguretat.La previsió és quei pot tenir un, especialment al centre de Barcelona, com efecte indirecte de les. En canvi,atès que els sindicats majoritaris, amb CCOO i UGT al capdavant, no li han donat suport. Per exemple, a la planta de la SEAT, principal centre industrial de Catalunya i que serveix de referència per prendre el pols al sector de la indústria, es mantindrà l'activitat normal i no s'han fet plans de contingència.Per la seva banda, l'ANC ha demanat no consumir res ni treure diners dels caixers durant tot el dia d'avui per aconseguir que sigui «més efectiva i marcada». «Us animem també a fer una vaga de consum. No encengueu llums, no poseu aparells en marxa, sigueu previsors per no haver d'anar a comprar o per no haver de treure diners dels caixers durant tot el dia», recull l'entitat en un correu als seus associats.També adverteixen que latindrà conseqüències en el sector educatiu, i atès que poden haver-hi alteracions en el trànsit i en els mitjans de transport habitual, recomanen no portar els fills a l'escola.«Si sou universitaris, podeu ajudar a convèncer els vostres companys per buidar les aules i omplir els carrers! Aquesta lluita ens interpel·la a tots!», afegeixen.Per la seva banda, Foment del Treball ha demanat que es respectin «els drets i les llibertats» de les empreses i treballadors durant la jornada d'avui. La patronal sosté que «l'esperit i la finalitat de la vaga són clarament de caràcter polític», després d'haver analitzat la convocatòria i tenint en compte els esdeveniments jurídics i les manifestacions polítiques que s'estan produint al llarg d'aquesta setmana. «Els motius de caràcter laboral enumerats en la convocatòria tenen com a única finalitat evitar una possible declaració d'il·legalitat de la vaga i, en conseqüència, s'introdueix un factor de vinculació amb l'àmbit laboral manifestament en frau de llei», alerta la patronal.En els motius esgrimits per presentar la vaga,un salari mínim català de 1.200 euros mensuals, una jornada laboral de 35 hores «per començar a fer efectiu el repartiment del treball i la riquesa en la societat», que l'Estat espanyol es faci càrrec dels augments salarials en els centres de treball especial, la plena igualtat de gènere i social en tots els centres de treball, la recuperació de les lleis socials aprovades pel Parlament de Catalunya i aturades pel Tribunal Constitucional i «un servei públic de qualitat i amb condicions laborals dignes», de manera que es pugui recuperar el poder adquisitiu durant l'època de retallades.