Vídeo: Un motorista apallissa el conductor d'un cotxe a l'entrada de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han identificat el motorista que va apallissar el conductor d'un cotxe a l'avinguda Meridiana de Barcelona. La policia catalana ha tingut coneixement dels fets aquest dimecres, després que hagi transcendit a través de les xarxes socials un vídeo en què es veu el motorista que, aprofitant un semàfor en vermell, baixa de la motocicleta, s'adreça al vehicle del davant i comença a fer cops primer a la finestra de l'automòbil i després a l'interior, al lloc on hi ha el conductor, que no apareix en cap moment a les imatges. Durant l'agressió el motorista també fa cops de peu al cotxe i li arrenca un mirall retrovisor.





Estem investigant aquest incident, ja hem identificat el motorista. Si coneixeu o teniu informació del conductor del cotxe, escriviu-nos un missatge directe pic.twitter.com/OoTbaFc6hD — Mossos (@mossos) 20 de febrero de 2019

La persona que enregistra el vídeo, probablement des d'un vehicle situat al darrere dels altres dos, incrusta a les imatges una descripció escrita en què es pot llegir: "Es veia venir... quina una li estava fent el cotxe a la moto des de la C-17. Per això ni he baixat". També se'l sent dir "mare meva" o "que el mata" mentre el motorista fa cops de puny al conductor.