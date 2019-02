La Generalitat fixa un 33% de serveis mínims a Rodalies i Regionals

Les comarques gironines, igual que el conjunt de Catalunya, es preparen per a una nova jornada de vaga en què àmbits com l'educació, el transport i la sanitat quedaran en serveis mínims. A TV3 i Catalunya Ràdio s'oferiran la meitat de continguts i la Justícia funcionarà com en un festiu.



transports



Un 33% de serveis mínims

a Rodalies i Regionals

Rodalies de Catalunya prestarà uns serveis mínims del 33% dels seus trens de Rodalies i Regionals durant tota la jornada de vaga d'aquest dijous 21 de febrer. En el cas del TAV i de viatgers de llarga distància, es garanteix la circulació del 78% dels trens. Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional a estacions i agències de viatge. Els usuaris poden obtenir informació detallada al telèfon 912 320 320 i al web de Renfe.

Pel que fa al metro i al bus de Barcelona, s'han establert uns serveis mínims del 50% en hores punta (de les 6.30h a les 9.30h i des de les 17.00 a les 20.00h), i del 25% en hores de menys afluència.



Autopistes i transport de persones amb disminució

El servei de transport de persones amb disminució i el transport escolar per accedir a centres d'infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu disposaran del servei habitual. El mateix passarà amb serveis essencials com la seguretat i extinció d'incendis en fàbriques i dipòsits d'explosius, centrals nuclears i tèrmiques i altres centres de producció d'energia.

Pel que fa a les autopistes, el personal de manteniment, comunicacions i seguretat, centre d'operacions i assistència a l'usuari tindrà uns serveis mínims d'un terç del personal habitual. El mateix passarà amb el servei de grues per la retirada dels vehicles que obstaculitzin la circulació viària, els vehicles estacionats en passos de vianants i els que ocupin les places d'aparcament reservades a les persones amb discapacitat.



sanitat



Les urgències queden garantides

En els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d'Utilització Pública (XSUP) es garanteix el normal funcionament del servei d'urgències, tant l'atenció de malalts externs com l'atenció dels malalts ingressats a les unitats d'observació d'urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.

També s'assegura el normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d'unitats especials d'urgència vital.

D'altra banda, el CATAC de l'Institut d'Assistència Sanitària ha denunciat que durant el torn de nit no podran fer vaga, perquè tots els serveis mínims són amb personal del torn. «Per tant, podem afirmar que els torns de nit estan treballant en serveis mínims durant tot l'any», indiquen.



educació



Un docent per cada 6 aules

en infantil i primària

En els centres educatius públics i privats no universitaris i llars d'infants hi haurà una persona de l'equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d'estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre. A més del personal esmentat, per a l'ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys) es requereix 1 docent per cada 6 aules. Per als centres d'educació especial (de 3 a 16 anys), caldrà 1 docent per cada 4 aules. Per garantir la seguretat en l'horari de menjador i activitats complementàries es decreta un terç del personal de serveis mínims. Per a llars d'infants, es garanteix un terç de la plantilla.

En algunes comarques es preveu una forta afectació al transport escolar. Al Ripollès, el Consell Comarcal ha informat que només garanteix els serveis mínims legalment establerts com són el registre d'entrada i el transport escolar d'educació infantil i d'educació primària. Al Baix Empordà, el Consell ha informat que no s'estableixen serveis mínims, de manera que el transport escolar quedarà suspès.

A l'escola Forn d'Anells de Fornells de la Selva hi ha hagut queixes de pares perquè des de la direcció del centre se'ls ha informat que, malgrat que hi haurà serveis mínims, si hi ha pocs nens aquests es quedaran al pati.

comunicació



La meitat de continguts

a TV3 i Catalunya Ràdio

La ràdio i la televisió públiques tindran uns serveis del 50% dels continguts habituals dels seus canals, emissores i portals pel que fa a la producció i emissió de programació informativa. D'altra banda, els serveis del personal d'empreses que realitzen funcions d'assistència i serveis socials seran els mateixos que en cap de setmana en el cas del servei de menjadors socials, les residències de persones amb disminució o per a gent gran.



justícia



Com en un dia festiu

A l'administració de Justícia, els centres penitenciaris hauran de tenir el mateix serveis que en un dia festiu, el 50% del personal de rehabilitació i el 65% del personal d'oficines, mentre que els jutjats de guàrdia hauran d'estar al 100% de les seves funcions.