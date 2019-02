Un milió d'euros de fiança per a l'exalcaldessa de Barberà del Vallès

El Jutjat d'Instrucció 8 de Cerdanyola del Vallès va decretar llibertat provisional amb mesures cautelars per a l'exalcaldessa socialista de Barberà del Vallès Ana del Frago (PSC) després de ser detinguda per presumpta malversació i prevaricació i li va imposar una fiança d'un milió d'euros. El jutjat va rebre cinc detinguts per una causa oberta per malversació i prevaricació i va acordar per a tots ells la llibertat provisional amb mesures cautelars: compareixences al jutjat, retirada del passaport i prohibició de sortida del territori.

Així mateix, per a l'exalcaldessa, la seva cap de gabinet i l'interventor de l'Ajuntament de Barberà es demana una fiança per responsabilitat civil per fer front a possibles indemnitzacions d'un milió d'euros per a cadascun d'ells. Els Mossos d'Esquadra els van arrestar dimarts en el marc d'una investigació per presumpta malversació a la ràdio municipal.