Els Mossos desallotgen una desena de persones d'un edifici ocupat a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van desallotjar un edifici ocupat al barri barceloní de Gràcia, conegut com «L'Armadillo», i en què vivien unes 10 persones, fet pel qual van demanar l'activació dels serveis socials de l'Ajuntament. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va explicar que el procediment es va iniciar el 2012 i que entre el maig del 2014 i el desembre del 2018 hi van haver diverses suspensions, des del novembre del 2016 motivades en tres casos per les negociacions de les parts amb l'Ajuntament.

El 19 del desembre passat, el jutge va assenyalar el desnonament amb data oberta després dels diversos intents i el 8 de gener va rebre un escrit del Consorci de l'Habitatge que va certificar que l'Ajuntament feia mesos que treballava amb les parts sense cap possibilitat d'acord. El regidor del districte de Gràcia Roberto Soro va assegurar que l'Ajuntament reallotjarà les vuit famílies.