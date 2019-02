Vila defensa que va dimitir "frustrat" perquè no va poder evitar "decisions unilaterals" i "despropòsits"

L'exconseller Santi Vila ha explicat que va dimitir "frustrat" perquè no va aconseguir evitar "decisions unilaterals" i que tot acabés "malament i fos un despropòsit". Vila ha dit que, per odre de Puigdemont i de la mà d'altra gent "de bona fe", va intentar "aproximar-se" amb interlocutors institucionals, del PSOE i també agents religiosos i empresaris per evitar la declaració d'independència. Ha reconegut que "inevitablement" estaven avisats per les Corts espanyoles i el govern de Rajoy que "suspendrien l'autonomia" encara que la DUI fos "formal o política o no tingués cap repercussió penal". Segons l'exconseller, el 25 d'octubre havia aconseguit aturar la DUI però que va plegar quan se'n va adonar que no. "Aquella nit em va costar la carrera política i potser alguna cosa més", ha lamentat.

A més, ha dit que després de l'1-O hi va haver "discrepàncies" dins del Govern sobre com interpretar la "gran mobilització política". Segons ell, la seva postura -que sosté que era majoritària- era la de pensar que el referèndum "no obligava ni interpel·lava".

"Alguns estem convençuts que el que ha passat és una mobilització molt important però que hi ha hagut 2,5 milions que s'han quedat a casa i han vist com es produïa la mobilització política que no els interpel·lava. Creiem que el Govern havia de ser el govern de tots", ha explicat.



La DUI era "ofensiva i inflamatòria"

Sobre què va fer després de l'1-O, ha dit que seria excessiu parlar de "negociació" però sí ha dit que va iniciar una "aproximació" amb diversos interlocutors "de bona fe i sense cap interès" que el que buscaven conjuntament era "no acabés malament". Ha dit que podia estar "orgullós" d'explicar que "ho havien aconseguit" el dimecres 25 i que se'n va anar dormint amb "pau interior" pensant que hi hauria eleccions i no DUI.

A més, ha assenyalat que tot i que la declaració d'independència no tingui "repercussió penal" es podia entendre per part de l'Estat com "ofensiva o inflamatòria". Ara bé, ha dit que la solució a Catalunya "passarà per votar" i que així ho "augura".



No marxa perquè li demana Puigdemont

Vila creu que Puigdemont preferia mantenir-lo dins del Govern "al seu costat" per les "bones relacions" que mantenia amb "quadres importants del PP i del PSOE", i que la seva interlocució amb Madrid era "valuosa". Per això, tenia la "sensació honesta" que era "útil" i que això li compensava el "risc" de continuar al Govern. L'exconseller també ha dit esperar poder "refer" una relació "amical" amb Puigdemont, de qui ha dit que li "dol" la situació en què es troba.