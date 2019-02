Arrimadas anirà a Waterloo per dir-li a Puigdemont que «la república no existeix»

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va anunciar que diumenge anirà a Waterloo (Bèlgica) acompanyada de diputats de Cs del Parlament per «recordar-li a Carles Puigdemont que la república no existeix i que no és president de res, simplement un escapolit de la justícia». «Li recordarem que la majoria de catalans volen seguir sent catalans, espanyols i europeus», va sentenciar. Va destacar que a Catalunya «no hi ha Govern, sinó un desgovern dirigit per un escapolit de la justícia a Waterloo», i va acusar el president del Govern central, Pedro Sánchez, d'abandonar milions de catalans que no són independentistes.

Puigdemont va replicar a la líder de Cs a Catalunya que una diputada del seu partit -en al·lusió implícita a l'eurodiputada Carolina Punset- va ser «expulsada» justament per haver-se reunit amb ell. En tot cas, Puigdemont va afegir que «si vol una entrevista cordial no tinc cap problema en parlar amb la senyora Inés Arrimadas», però l'expresident de la Generalitat va voler recordar-li a la líder de Ciutadans a Catalunya que «l'última diputada del seu partit que em va venir a veure a la Casa de la República va acabar sent expulsada de Cs justament per haver-se reunit amb mi».