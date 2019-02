Ciutadans ultima el salt d'Inés Arrimadas a la política estatal

Inés Arrimadas, líder de Ciutadans a Catalunya, podria abandonar el Parlament i fer el salt a Madrid. Segons avança El País, Cs creu que el ganxo electoral d'Arrimadas podria ajudar Albert Rivera a arribar a La Moncloa. La convocatòria d'eleccions generals per al 28 d'abril hauria precipitat la decisió.

Tot i que en un primer moment, alguns diputats de Cs a Catalunya van negar aquetsa possibilitat, avui les respostes dels dirigents de la formació política ja no són tant contundents. El mateix Albert Rivera s'ha limitat a dir que "és la dona més important, més valenta i més preparada de la política espanyola".

Arrimadas seria la número 1 de la llista de les generals per Barcelona, lloc que en els anteriors comicis va ocupar Juan Carlos Girauta, que ara serà el número 1 de la formació a Toledo, on ha traslladat la seva residència.

Tot i que la decisió de Rivera sobre Arrimadas hauria generat malestar a alguns dirigents de Cs, la portaveu del grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, va assegurar que al partit taronja "no hi ha cap malestar" sobre el possible salt a la política catalana a Madrid, que ha qualificat de "figura estratègica a Espanya".

"Inés ho farà bé" sigui on sigui. "Sabeu la veritat que té, la potència ... és una de les persones més íntegres i una les millors persones, ho farà bé on la posin", ha afegit, abans de concloure: "És la dona que ha guanyat les eleccions a l'independentisme. Té el reconeixement de tots els espanyols, pot fer el que li doni la gana", ha conclòs.

Per la seva part, el candidat a l'alcaldia de Barcelona i ex-primer ministre francès Manuel Valls ha considerat que la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, és una dirigent amb molt talent i ha afegit: "La política espanyola la necessita, però crec que Catalunya també".