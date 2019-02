Buch justifica les càrregues del 21-F pel llançament d'objectes als Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha justificat les càrregues dels Mossos d'Esquadra durant la vaga general del 21 de febrer perquè els manifestants llançaven objectes "contra la línia policial" i per garantir els drets de les persones que no van secundar la vaga i volien anar a treballar. Buch, però, ha subratllat que la majoria de les mobilitzacions van ser "pacífiques" i els Mossos només van haver d'intervenir en un 3% de les actuacions, com ara a talls de carreteres o de la circulació ferroviària. El conseller ha recordat que el cos revisarà si les actuacions dels agents antiavalots van ser proporcionades seguint els protocols interns. "No ens correspon als polítics valorar-ho", ha dit.