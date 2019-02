Càrregues policials per desallotjar els manifestants a l´AP-7 a Medinyà

Més de 500 persones i una trentena de tractors convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDRs) van tallar ahir des de les nou del matí l'autopista AP-7 i la carretera N-II al seu pas per Medinyà; una mobilització que va acabar sent dispersada pels Mossos d'Esquadra amb càrregues policials.

Els manifestants es van concentrar a dos quarts de nou del matí a l'aparcament de Fontajau de Girona i, des d'aquest punt, es van desplaçar fins a Medinyà, on ja hi havia els tractors. Poca estona després, van tallar la circulació a l'N-II i van pujar fins al pont de l'autopista.

Als marges, hi havia preparats pneumàtics i palets que van fer servir per muntar barricades per impedir la circulació. Els manifestants, que portaven estelades i pancartes amb lemes com «No és un judici, és una vergonya», van tallar la circulació en els dos sentits de la marxa poc després de les nou del matí.

Una hora després d'interrompre la circulació a l'AP-7, van arribar una vintena de furgonetes dels Mossos d'Esquadra amb efectius de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).

Aleshores, els manifestants van calar foc a la barricada de pneumàtics i palets que hi havia a banda i banda de l'autopista i alguns van llançar objectes contra els agents.

Per megafonia, els Mossos van instar-los a desallotjar advertint als manifestats que, si no ho feien, procedirien a intervenir. En un principi, els activistes que hi havia concentrats en sentit sud van passar al carril nord i va ser llavors quan els agents van carregar i van donar empentes i cops de porra per intentar dispersar la concentració. En paral·lel, altres agents van apagar el foc de les barricades.

Llavors, els manifestants van correr en direcció nord, cap a Vilademuls, per evitar que els agents els encerclessin mentre cridaven «El vostre conseller és a la presó» o «No us mereixeu la senyera que porteu». Hi va haver enfrontaments entre alguns manifestants i conductors atrapats a l'autopista que els increpaven.

Finalment, el CDR va convocar tots els manifestants a reagrupar-se sota un pont, a tocar a Medinyà; els Mossos els van encerclar i els van fer fora de la via, desplaçant-los al voral de l'autopista.

Des d'aquest punt, van fer pujar els concentrats per un marge fins a un pont que creua l'autopista. També hi va haver empentes i cops amb la defensa cap als manifestants que es resistien passivament a abandonar la protesta.

Vint-i-dos ferits

Els Sanitaris per la República van atendre tretze persones ferides, majoritàriament per contusions. Per la seva banda, fonts dels Mossos d'Esquadra subratllen que hi ha nou agents de la Brimo ferits, també per contusions.

El de Medinyà va ser un dels múltiples talls de carreteres que es van produir ahir des de primera hora del matí arreu de la demarcació, algun dels quals van ser accions llampec.

A la mateixa AP-7, es van cremar pneumàtics a l'alçada de Vilobí d'Onyar. També es va interrompre la circulació per protestes en el marc de la vaga general a la C-66 a Celrà, a Bordils, a Palol de Revardit i Torrent; i també es va tallar l'N-152a a Puigcerdà i la C-65 a Cassà de la Selva i a Santa Cristina d'Aro.