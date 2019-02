La delegació del Govern català agrupa les marxes matinals

Centenars de persones -9.000, segons asseguraven fonts de la Policia Municipal- es van agrupar ahir al migdia davant de la delegació de la Generalitat a Girona en motiu de la vaga general. Aquesta va començar a les dotze del migdia, i es va allargar durant més de dues hores. El carrer Pompeu Fabra va quedar ple a vessar, i és per aquest motiu que molts dels assistents es van veure obligats a esperar-se a la plaça Catalunya perquè no hi havia prou lloc per encabir a tothom.

Durant aquesta mobilització, els manifestants van demanar a crits la independència de Catalunya i també van entonar alguns càntics com ara «els carrers seran sempre nostres», «vaga general» i «llibertat presos polítics» tot aplaudint a ritme dels mateixos.

En la convocatòria s'hi van ajuntar diverses mobilitzacions prèvies. Una d'elles convocada pel CDR que des de la matinada van anar passejant pels carrers de la ciutat pressionant els comerços perquè tanquessin els seus negocis i s'unissin a l'aturada.

Aquesta primera s'havia iniciat a l'estació del TAV i, de fet, va ser la més llarga perquè va passar per molts altres punts com el Palau de Justícia de Girona, els jutjats, les grans superfícies de carretera Barcelona, o bé una de les oficines de CaixaBank, on els manifestants es van tancar a l'interior durant prop de mitja hora. En aquest mateix punt van tirar ous de pintura a la façana de l'edifici i també van enganxar cartells sobre l'aturada general i van pintar els vidres per dins amb esprai.

D'altra banda, també hi havia persones que havien participat en una enllaçada popular per algunes de les zones més cèntriques de Girona. De fet, les cintes van tenyir de groc espais tan emblemàtics com ara el pont de les Peixateries Velles, la plaça Catalunya, el carrer Santa Clara o plaça Independència. La gent va penjar llaços fins i tot a les portes de les botigues i restaurants, a més de les paperes, fanals, arbres, o bancs.

A més, els alumnes de la Universitat de Girona també van baixar del campus del Barri Vell per unir-se a la multitud a la seu gironina de la Generalitat amb un gran nombre de persones lluint banderes independentistes i moltes altres portant alguna peça de color groc.

A favor de la República

La concentració va ser convocada per la Confederació Sindical Catalana (CSC) de Girona per demanar la llibertat dels líders independentistes empresonats. Durant la lectura del manifest també es va aprofitar per recordar que el govern del PSOE «ha seguit torpedinant» l'economia de les classes treballadores. I és precisament per aquest motiu, que creuen que una de les sortides per a una millora en els beneficis de les classes populars podria ser la implementació de la República catalana.

Per acabar la concentració, es va cantar l'himne dels segadors i es va proposar continuar la mobilització a la subdelegació del Govern espanyol, ubicada només a uns carrers de distància del primer punt, a l'avinguda Jaume I.

En un inici, pràcticament la meitat de la gent va optar per seguir la marxa fins a la seu de l'Estat. Tot i que al principi el gruix de manifestants era d'allò més notable, poc a poc, l'afluència de persones va anar minvant, fins que tan sols s'hi van quedar un centenar de manifestants, la majoria d'ells adolescents.

Cap a les dues, els agents antidisturbis van abandonar el lloc i només van deixar unes tanques de metàl·liques que impedien a la gent acostar-se fins a l'edifici de la subdelegació. Finalment, a les tres, la gent va marxar i la Policia Municipal de Girona va obrir el trànsit en els dos sentits de la marxa.

Arrossada popular

Un cop acabada la manifestació, un centenar de persones van decidir fer una arrossada a la Gran Via, davant de l'edifici de la subdelegació. Tot plegat just després de moments de tensió entre els concentrats i una trentena d'agents que custodiaven l'edifici.