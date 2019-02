Estudiants i CDRs protagonitzen les protestes del matí a Barcelona

Unes 13.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van mobilitzar ahir al migdia al centre de Barcelona en la concentració convocada a la plaça Universitat i la manifestació convocada per la plataforma Universitats per la República, a la qual es van sumar col·lectius de CDRs. La mobilització va comptar amb una concentració a plaça Universitat i una posterior manifestació d'Universitats per la República, que va estar marcada per l'ocupació de les vies a l'estació de Renfe de plaça Catalunya.

A la concentració, el portaveu d'Intersindical-CSC, Sergi Perelló, va mostrar la seva satisfacció amb el desenvolupament de l'atur, mentre que el portaveu d'Ustec· Stes, Ramon Font, va afirmar que la incidència va ser molt alta, i va sostenir que els docents «no tenen por» i parlaran de política a les classes. Les portaveus de la plataforma, Núria Marin i Núria Nieto, van assegurar a l'inici de la marxa que la vaga en l'àmbit universitari està sent un èxit i un dels «punts forts» de l'atur. Van remarcar que les mobilitzacions han d'anar in crescendo, i van qualificar el judici als dirigents sobiranistes com una «vergonya». La manifestació ha partit de la Ronda Universitat i la capçalera de la manifestació va arribar fins a la confluència de Ronda Universitat i Passeig de Gràcia, on cap a les 14 hores es va donar per finalitzada. La manifestació va viure moments de tensió, en paral·lel a la sortida d'un grup d'ocupants de la via, entre un grup d'assistents i agents dels Mossos d'Esquadra, que van establir un cordó de seguretat a Passeig de Gràcia.

Entre crits de «No us mereixeu la senyera que porteu», «Fora les forces d'ocupació» i «El vostre conseller és a la presó» i el llançament d'algun objecte, els agents van fer alguna petita càrrega per dispersar els manifestants. Les furgones dels Mossos d'Esquadra finalment van abandonar el lloc. La Guàrdia Urbana de Barcelona va informar de quatre afectacions en el trànsit registrades a l'avinguda Diagonal, l'avinguda Meridiana i la Via Laietana. Paral·lelament, un miler de manifestants dels CDRs van protestar ahir a Barcelona davant dels edificis de Foment del Treball i CCOO per la vaga general. La marxa va baixar a les 11.30 hores des de la plaça Urquinaona i la Via Laietana. En arribar a l'alçada de la patronal, van encendre pots de fum, bengales i van egnanxar adhesius a la porta de la seu de Foment del Treball amb el lema «República en construcció». A continuació, els manifestants van baixar fins a la seu de CCOO de Catalunya al mateix carrer, on van cridar «esquirols», van fer pintades, van llançar pintura i ous, i van encendre pots de fum. La mobilització també va passar per davant de la prefectura superior de la Policia Nacional, on van cridar consignes com «1 d'octubre, ni oblit ni perdó».