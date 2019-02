Girona viu una nova manifestació massiva a favor de la república

La ciutat de Girona va viure ahir una nova manifestació massiva a favor de la república i per reclamar la llibertat dels presos independentistes. La marxa va acabar amb la lectura d'un manifest al costat del Palau de Justícia de Girona a càrrec de Montse Bassa, germana de l'exconsellera Dolors Bassa.

Girona es va convertir ahir a la tarda en l'epicentre de les mobilitzacions, de manera que centenars de persones van baixar des d'altres punts de les comarques gironines per participar en la manifestació de la capital. El punt de trobada va ser a les sis de la tarda a l'estació de trens. La convocatòria era unitària i anava a càrrec de les entitats i partits sobiranistes, i també s'hi van unir els CDRs i el sindicat convocant.

A la capçalera de la manifestació, on es van situar nombrosos polítics independentistes, hi havia una pancarta on es podia llegir la paraula «República». Part dels manifestants es van situar al parc Central, però el gruix principal va ocupar la plaça d'Espanya i bona part del carrer Barcelona, que va quedar tallat a la circulació. Molt lentament, la manifestació va avançar fins a la plaça Marquès de Camps i posteriorment al carrer de Santa Eugènia, on hi havia 54 tractors que es van afegir a la marxa. Al llarg del recorregut, enmig d'un ambient pacífic i distès, es van sentir crits a favor de la República i per la llibertat dels presos independentistes. Quan la capçalera de la manifestació va arribar a la frontissa del Güell, la cua encara estava a Marquès de Camps.

Els manifestants van continuar per la travessia fins arribar a la rotonda de l'Assemblea de Catalunya, al costat del Palau de Justícia. Allà hi havia muntat l'escenari des d'on Montse Bassa, germana de l'exconsellera Dolors Bassa, va llegir un manifest conjunt. Abans de començar, i amb la veu tremolosa per l'emoció, Bassa va dir que el primer que explicarà diumenge a la seva germana quan la vegi és tot el que ha fet la ciutat de Girona, i va agrair que s'hagués fet un manifest i una convocatòria única. També va destacar les «mirades de complicitat» entre tots els polítics que s'estan jutjant al Tribunal Suprem, i va assegurar que «són una bona família». Bassa va ser aclamada entre crits de «no estàs sola» i «unitat».

En el manifest, les entitats sobiranistes van posar de manifest que és un context «difícil» per a les mobilitzacions, ja que «el sol fet de ser-hi per revindicar algun dret pot acabar amb un judici, excepte si reivindiques el feixisme, que no passa res». «Veiem constantment com un govern espanyol corrupte, amb la complicitat de les grans empreses i els gran partits, no dubta a trepitjar les llibertats i els drets per mantenir l' statu quo dels grans empresaris i els hereus d'aquell franquisme que mai no mor», afegia el text. «En aquest estat es reprimeixen tots els drets fonamentals, i per tant deixen de ser-ho», van advertir els independentistes, que van subratllar que viuen en un estat «on es vulneren els nostres drets i les nostres reivindicacions». El text finalitzava amb una crida a «no tolerar més repressió per abordar problemes polítics, socials i laborals», reivindicant el dret a l'autodeterminació i la plena sobirania i reclamant la llibertat dels presos i el retorn lliure dels líders que han marxat a l'estranger. L'acte va finalitzar amb el cant de L'Estaca, de Lluís Llach, entre llanternes de mòbils enceses, i Els Segadors.

Encarar-se als Mossos

En finalitzar l'acte, i quan els manifestants ja començaven a desfilar cap a casa, es van viure uns moments de tensió quan un reduït grups de manifestants es va encarar a agents dels Mossos d'Esquadra, tot i que no es van produir incidents.

La Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra van xifrar la convocatòria en unes 70.000 persones. En cas de ser així, aquesta seria la manifestació més multitudinària que s'ha fet mai a la ciutat (la del 3 d'octubre de 2017, i també segons fonts oficials, va registrar 60.000 assistents).