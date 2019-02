Manifestants interrompen tres hores el trànsit de trens de Rodalies

Un grup d'aproximadament 150 estudiants en vaga va ocupar ahir les vies de tren del servei de Rodalies Renfe a l'estació de plaça de Catalunya, a Barcelona, una acció que va provocar que la circulació de combois estigués tallada durant prop de tres hores.

A la 1 del migdia, desenes de joves van entrar a l'estació i van saltar els torns de control per accedir a la zona de les andanes, des d'on van baixar a les vies, on alguns hi van caminar uns metres i van impedir el pas de trens. Els manifestants van marxar cap a les tres, però el servei no es va reprendre, per raons de seguretat, fins a les quatre i tres minuts de la tarda.

La circulació de trens de Rodalies a l'estació de plaça Catalunya de Barcelona es va restablir al voltant de les quatre després que la companyia ferroviària verifiqués que no quedava cap persona ni cap objecte a dins del túnel i fins a la parada d'Arc del Triomf. Amb aquest propòsit, Renfe va fer circular un comboi que no estava en servei entre les estacions de Montcada Bifurcació i l'Hospitalet de Llobregat.

Les línies afectades per la protesta van ser les R1, R3, R4 i R12 de Rodalies de Catalunya. Davant el fet que alguns manifestants van entrar al túnel en direcció a Arc de Triomf, quan els estudiants van marxar els Mossos d'Esquadra van demanar que s'examinessin les vies per assegurar-se que no hi quedava ningú ni cap objecte aliè al servei. Per aquest motiu, Renfe va fer circular un tren buit entre Montcada Bifurcació i l'Hospitalet per efectuar un reconeixement de l'estat del túnel entre Arc de Triomf i plaça Catalunya.

El primer grup d'estudiants va irrompre a les andandes cap a la 1 del migdia, cosa que va obligar a tallar la circulació dels trens de Rodalies. Els Mossos d'Esquadra es van desplegar inicialment al vestíbul de l'estació i, després d'intervenir amb els manifestants, es van retirar entre protestes i crits de «fora les forces d'ocupació» i «no mereixeu la senyera que porteu». Poc després, el segon grup de joves va baixar a l'andana, que van cridar consignes a favor de la vaga general, la independència i l'alliberament dels polítics presos. Protecció Civil va activar la prealerta del Pla d'emergències Ferrocat en quedar interrompuda la circulació a plaça Catalunya.

Renfe, a més, va tancar els accessos a l'estació mentre va durar la interrupció de la circulació, segons la companyia va informar en el seu compte de Twitter.

L'ocupació de les vies de Renfe es va produir quan la capçalera de la manifestació d'Universitats per la República va parar a Ronda Universitat amb Rambla Catalunya, a escassos metres de l'inici de la convocatòria.