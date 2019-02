Poc seguiment evidenciat pel consum elèctric

La incidència de la vaga general convocada ahir en el consum elèctric del país va ser molt inferior a la d'altres aturades perquè, segons dades del Departament de Treball, tan sols va caure un 3,7% en comparació amb dimecres.

Universitats va ser el sector amb més participació en l'aturada, seguit de l'ensenyament secundari. A Girona, el 62,67% d'estudiants de secundària van fer vaga ahir, segons el Departament d'Educació. La Conselleria va situar la participació màxima a les comarques de Barcelona, Lleida i la Catalunya central, en els tres casos per sobre del 80%. Educació va fer balanç de la incidència de la vaga als dos últims cursos d'ESO, a Batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà i superior, actualitzant les dades a les 4 de la tarda. El seguiment als centres educatius gironins va ser inferior al dels serveis territorials d'Educació de les Terres de l'Ebre i el Vallès Occidental, amb un 78,2 i un 75,08%, respectivament.



Universitats i secundària

Segons dades del Departament de Treball, també fins a les 4 de la tarda, la incidència de la vaga va ser d'un 67,45% de mitjana pel que fa a les universitats i d'un 27,87% als centres educatius catalans.

Treball va quantificar el seguiment de l'aturada general en el 30% en el sector del comerç; a la funció pública va ser del 23,66%; i als centres de salut, del 7,52%. Pel que fa al transport de viatgers, l'afectació de la vaga a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona, que inclou els serveis de metro, autobús i tramvia, era del 67,86%; als Ferrocarrils de la Generalitat, del 9,15% i a Renfe, del 2,83%. Treball va informar sobre el consum energètic, que ahir va registrar una caiguda del 3,7% en comparació amb el mateix període de dimecres. A la vaga general convocada a Espanya el març de 2012 es va reduir un 25% respecte a la setmana anterior.

La jornada de vaga general es va desenvolupar amb normalitat entre les empreses associades a Cecot, que va xifrar en un 10,7% les companyies de la patronal catalana que ahir van tancar per secundar la vaga i en un 8,3% els treballadors que s'hi van sumar. Segons la patronal, les dificultats per accedir al lloc de treball per les incidències de mobilitat van afectar el 13,5% dels treballadors.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, va qualificar de «cridaner» que, durant la vaga, pari el Govern de la Generalitat i no els treballadors del sector privat.

Per la seva banda, la Intersindical CSC, convocant de l'aturada, va considerar que la vaga d'ahir «pot ser la segona amb més seguiment dels últims 10 anys, només per darrere de la del 3-O». El sindicat va recordar que, a banda d'aquestes dues aturades, els últims 15 anys s'han impulsat sis vagues generals més i «totes amb menys incidència». A la del 8 de novembre del 2017 per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, la Generalitat no va oferir dades, però les de la Seguretat Social apuntaven que el seguiment va ser d'un 8%, i les patronals van afirmar que era del 10% al comerç.