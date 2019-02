El sobiranisme crida a manifestar-se de forma massiva a Madrid el 16-M

Entitats i partits sobiranistes van cridar ahir a manifestar-se massivament a Madrid el dissabte 16 de març a les 18 hores per protestar pel judici de l'1-O al Tribunal Suprem i criticar la «decadència» de l'Estat.

Ho van fer a través d'un manifest des de la concentració a Barcelona de suport a la vaga general, que van llegir els portaveus: l'exdiputat de la CUP David Fernández, el periodista Martí Anglada, la historiadora Anna Sallés, i l'escriptora i actriu Estel Solé.

Anglada va cridar a participar tant a catalans com a ciutadans de la resta de l'Estat: «Tots estem convocats vinguem d'on vinguem. Fem de Madrid la ciutat que assenyali la vergonya democràtica i la decadència d'aquest règim».

Posteriorment, milers de persones (40.000 persones, segons la Guàrdia Urbana i 200.000 segons l'organització) es van manifestar ahir a la tarda a Barcelona sota el lema «21F vaga general. Sense drets no hi ha llibertats», per protestar contra el judici del procés sobiranista al Tribunal Suprem.

La mobilització, que culmina la vaga general d'ahir, va començar al passeig de Gràcia a l'altura de Provença, i va avançar sense incidents cap a l'encreuament amb Gran Via, on es va celebrar un acte i es va llegir un manifest.

Durant la marxa es van llançar consignes a favor de la independència i els presos sobiranistes, i contra el judici, com «No és un judici, és una farsa».

Entre els manifestants es van poder veure nombroses banderes estelades i llaços grocs, i es van succeir els càntics independentistes amb les reivindicacions de vaga general.

En coincidir amb la declaració de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, al Suprem, molts manifestants van acudir a la manifestació amb ràdios i transistors per seguir l'interrogatori.

La representant de la Intersindical-CSC, Àngels Massip, va destacar que, segons ella, aquesta vaga general és la que ha tingut més seguiment a Catalunya des dels últims 15 anys, després de la del 3 d'octubre de 2017. El portaveu d'Ustec · Stes, Ramon Font, va agrair el compromís dels manifestants i dels docents que han seguit la vaga: «No ens passaran per sobre. Avui ho hem demostrat».

Després de la manifestació, els Mossos d'Esquadra van alertar, a través del seu compte oficial de Twitter, «d'incidents violents» al mig de carrers amb la circulació oberta al centre de Barcelona, on «s'estan cremant contenidors». Es tractava d'un contenidor que cremava al carrer Balmes amb Aragó, que posteriorment va ser apagat.