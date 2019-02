Trenquen els vidres de la seu de Ciutadans a Barcelona

La seu de Cs a Barcelona, situada al carrer Balmes de la capital catalana, va aparèixer al matí amb els vidres trencats i signes d'haver estat colpejats. Fonts del partit van explicar que estan intentant recopilar les gravacions de càmeres de seguretat per denunciar els fets amb imatges. Els locals de Cs a l'àrea metropolitana de Barcelona han rebut nombroses pintades i llançament d'excrements en els últims mesos. El 3 d'octubre de 2017, coincidint amb l'«aturada de país» contra les càrregues policials del referèndum de dos dies abans, un grup de manifestants es va aturar a protestar davant la seu del partit, en el que Cs va considerar «assetjament i intimidació». El trencament dels vidres del local que el partit té a Barcelona va coincidir amb la celebració d'una vaga a Catalunya que, malgrat haver estat convocada oficialment per motius laborals, tenia com a rerefons el judici a l'1-O.