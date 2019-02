La vaga té un seguiment escàs a les empreses però treu els estudiants al carrer

Les comarques gironines van viure ahir una jornada marcada per la mobilització de gran part de la població, tot i que en termes generals, el seguiment de la vaga general va ser més aviat escàs. Aquesta estava convocada per un sindicat minoritari, l'Intersindical-CSC, i va disposar del suport de Govern, partits polítics i entitats sobiranistes, un fet que va fer que milers de persones de diferents àmbits sortissin al carrer en motiu de protesta. Durant tot el dia es van portar a terme manifestacions i concentracions, algunes d'elles dificultant la mobilitat a les carreteres de la província i els accessos a diversos municipis. El gruix principal de les accions va tenir lloc al matí, deixant una darrera manifestació a la tarda. En l'àmbit català -segons dades facilitades fins a les quatre de la tarda pel Departament de Treball- la incidència de la vaga va ser d'un 67,45% de mitjana pel que fa a les universitats i d'un 27,87% als centres educatius catalans. En el comerç, el seguiment de l'aturada general va ser escàs, del 30%; en el sector de la funció pública, del 23,66%; i als centres de salut, del 7,52%. Treball també va informar sobre el consum energètic, que va registrar una caiguda de només el 3,7%, respecte al dia anterior.

Cap incidència al tren



En el cas de Girona, la primera de les convocatòries va tenir lloc a l'estació del Tren d'Alta Velocitat (TAV). Aquesta, però, només va servir per agrupar els manifestants més matiners convocats pel CDR gironí, el qual va fixar l'hora de trobada a dos quarts de set. Un cop allà, es van arribar a congregar més d'una trentena de manifestants que no van poder accedir a les vies a causa del cordó de seguretat col·locat pels Mossos d'Esquadra. Set furgones bloquejaven els tres accessos de l'edifici i només es podia entrar-hi si es mostrava el bitllet, un fet que va impossibilitar l'accés dels activistes i els va fer canviar de rumb poca estona després d'arribar al lloc. Els serveis de tren no van registrar cap incidència.



Crits als mossos



Va ser llavors quan els manifestants van optar per desplaçar-se fins al Palau de Justícia, ubicat a pocs carrers de distància, on també es van trobar un ampli cordó policial. Durant pràcticament mitja hora els membres del CDR es van quedar en aquest punt, escridassant els agents, els quals van acusar de «no merèixer la senyera que porten» o recordant-los que «el seu conseller -referint-se a Joaquim Forn- és a la presó». Al capdavant portaven una pancarta blanca de grans dimensions que convidava a secundar l'aturada de caràcter general.

Ocupació a Caixabank



La següent parada de la manifestació va ser la seu de Caixabank a Girona, ubicada al carrer de la Creu. Allà els manifestants van ocupar durant uns vint minuts l'entrada de l'edifici i van pintar-ne els vidres per dins amb missatges on es podia llegir «lladres». També van aprofitar per enganxar cartells a favor dels presos independentistes a l'exterior i van tallar els accessos del carrer amb contenidors.

Carretera barcelona



Després d'un esmorzar popular a les portes de les oficines de CaixaBank, els manifestants van reprendre la marxa a través del carrer Emili Grahit i carretera Barcelona fins a l'edifici compartit per Hipercor i Corte Inglés. Allà hi van fer pintades i van continuar el trajecte fins al Mercadona i el McDonalds, on es va seguir el mateix modus operandi. En el primer dels casos, en estar oberta la gran superfície, van intentar accedir-hi sense èxit, i en el segon els treballadors van optar per tancar les portes. La diversitat de posicions entre treballadors i activistes va portar algun moment de tensió. Paral·lelament, durant el transcurs de la marxa, els manifestants van llançar objectes com, per exemple, contenidors, per tal d'obstaculitzar la circulació d'una de les principals vies d'accés de la ciutat. Així, mentre ells els anaven col·locant, les furgones dels Mossos d'Esquadra que feien el seguiment els retiraven progressivament. A l'espera d'unir-se amb la concentració convocada a les 12 del migdia, el grup de manifestants encara va fer una darrera volta passant per Santa Clara i plaça Independència. Molts comerços van optar per tancar les portes al seu pas, tot i no secundar la vaga.

Jutjats de Girona



La darrera de les parades va ser a les portes dels jutjats gironins, un punt on els manifestants van arribar al voltant de dos quarts de dotze del migdia. Allà ja estaven ubicades les furgones dels Mossos d'Esquadra per evitar la seva entrada a l'edifici. En aquest punt es va crear una gran expectació mediàtica i ciutadana. A aquestes alçades, la manifestació ja havia crescut considerablement i si a l'inici estava formada per menys d'una cinquantena d'activistes, cinc hores després ja n'hi havia més d'un miler, gran part dels quals eren estudiants. Tot això ha passat poc després que la ciutat quedés tenyida de groc després d'una enllaçada organitzada per l'ANC.