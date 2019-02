Vídeo: El candidat del PP a Barcelona simula disparar als manifestants que reclamen la llibertat dels presos

Josep Bou, candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, no sol passar desapercebut i li agrada convertir-se en protagonista. Ahir a la tarda es va acostar al Passeig de Gràcia de Barcelona a la manifestació convocada per culminar la jornada de vaga general a Barcelona. En un moment, Bou simula que dispara a les persones que hi havia en aquell moment a l'escenari. Les imatges van ser gravades per un dels manifestants i compartides a Twitter, on Bou ha rebut una allau de crítiques per la seva actitud provocadora.







Aqui el candidat a l'alcaldia pel PP @josebouvila simulant disparar a la nuca d'una manifestant.

Son això i estan esperant el moment de poder fer-ho.#NoPassaran pic.twitter.com/CWR4I47y7P — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) 21 de febrero de 2019