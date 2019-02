Mas admet que "es podria haver dit" que la DUI era un "gest simbòlic"

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, s'ha mostrat "directament corresponsable" del que s'està jutjant al Suprem per haver fet les primeres passes del 'procés' després que la "majoria social" que omplia els carrers li demanés "a les urnes". Mas ha parlat del judici de l'1-O en una entrevista a RAC1 pocs dies abans de viatjar a Madrid, on està citat a declarar com a testimoni a petició de Vox.

Mas assegura que els fets que van passar "exculpen totalment" els acusats i considera una "bestiesa" que es posin sobre la taula delictes com els de rebel·lió o sedició. Tot i això, Mas espera "molt poca cosa" del seu interrogatori: "Molta barroeria i molt poca alçada de mires". Sobre els fets d'octubre, Mas admet que "sabia perfectament que la DUI només era un gest simbòlic" i que "es podria haver dit".