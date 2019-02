Buch justifica les càrregues de la vaga per mantenir l'ordre i garantir el dret al treball

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va justificar les càrregues dels Mossos d'Esquadra durant la vaga general del 21 de febrer perquè els manifestants llançaven objectes «contra la línia policial» i per garantir els drets de les persones que no van secundar la vaga i volien anar a treballar.

Buch, però, va subratllar que la majoria de les mobilitzacions van ser «pacífiques» i els Mossos només van haver d'intervenir en un 3% de les actuacions, com ara a talls de carreteres o de la circulació ferroviària. El conseller va recordar que el cos revisarà si les actuacions dels agents antiavalots van ser proporcionades seguint els protocols interns. «No ens correspon als polítics valorar-ho», va dir.

«Ahir, a segons quins indrets, hi havia persones que van fer llançament d'objectes contra les línies policials i, evidentment, el que ha de fer la policia és actuar», va afirmar el conseller d'Interior, Miquel Buch, que assegura que les intervencions dels Mossos d'Esquadra durant les mobilitzacions per la vaga general estaven justificades.

«El dret a vaga el tenien, però això no significa que pots fer altres coses que vaga», va afegir Buch. Segons el conseller, quan els antiavalots dels Mossos van actuar va ser com a conseqüència d'aquest llançament «d'objectes contundents» contra els agents però també per garantir que es respectaven els drets dels ciutadans que no van secundar la vaga i volien anar treballar.



Dissoldre els talls de carreteres



D'aquesta manera argumenta que els Mossos intervinguessin per dissoldre talls de carreteres o la interrupció del trànsit ferroviari. Buch ha subratllat que la majoria de les mobilitzacions van ser «pacífiques». «En un 3% hi va haver una actuació policial per evitar confrontaments perquè s'estava fent llançament d'objectes contundents contra les línies policials», va concretar el conseller que afegeix que la resta de convocatòria durant la jornada de vaga general van estar marcades pel «civisme i el pacifisme». «Ens hem de satisfer que la majoria del país és reivindicativa i combativa però a la vegada és pacífica i respecta els drets de tots i cadascun», va dir. El conseller va justificar els motius pels quals els agents de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) van intervenir arreu del territori però no ha entrat a valorar si aquests actuacions van ser proporcionades.

En tot cas, va especificar que el cos compta amb procediments interns per analitzar les intervencions i actuar en cas que hi hagi hagut actuacions que no s'ajustin als protocols. «Com sempre, davant de qualsevol actuació policial hi ha una revisió per part dels superiors, l'administració té espais per garantir que s'estigui fent bé la feina», ha concretat Buch. A més, el conseller ha assegurat que «no correspon» als polítics fer aquestes valoracions.

Paral·lelament, el Jutjat d'Instrucció 33 de Barcelona i el d'Instrucció 3 de Tarragona van decretar ahir llibertat provisional per a dos detinguts durant la vaga, va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Un d'ells és el fill de l'alcalde de Castelló d'Empúries Salvi Güell. Al jove estudiant se l'acusa de donar un cop de puny a un agent i es van buscar imatges per demostrar que no va ser així. El jove va declarar al jutjat al llarg del matí i va ser posat en llibertat. Hi hauria testimonis i imatges que permetrien mostrar com van anar els fets.

La Forja-Alt empordà , d'on és membre el jove, va organtizar una concentració de suport al detingut a les vuit del vespre davant la catedral de Castelló d'Empúries. El detingut de Tarragona, que es va acollir al seu dret a no declarar, va ser detingut en una manifestació durant la tarda i la causa contra ell és per atemptat als agents de l'autoritat i desordres públics. Els Mossos d'Esquadra ja van deixar dijous sense efecte la detenció d'una persona a Tarragona arrestada quan intentava accedir a l'AP-7 des de l'N-240 amb un grup de manifestants, i també un altre arrestat que ha participat en el tall de la carretera C-17 a l'altura de Gurb. Segons va explicar el cos policial a Europa Press, tots dos detinguts van quedar en llibertat a l'espera de ser citats per un jutge.