Puigdemont convida Arrimadas a casa seva: «Si vol dir-me alguna cosa que entri i m'ho digui a la cara»

L'expresident Carles Puigdemont ha convidat la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, a casa seva el diumenge. "Si vol dir-me alguna cosa que entri i m'ho digui a la cara", ha dit aquest dissabte Puigdemont en relació a la visita que té prevista Arrimadas a Waterloo. Així, el líder de Junts per Catalunya ha assegurat que la líder de l'oposició té "les portes obertes" per reunir-se amb ell, però ha avisat que ell no participarà de cap "xou mediàtic" a les portes de casa seva.

Puigdemont ha afirmat que la rebria amb "molt interès i respecte" per "debatre" sobre la situació a Catalunya. "Si fa més de 1.300 kilòmetres, que faci 10 metres més i entri aquí", ha dit Puigdemont davant dels mitjans després de la primera reunió presencial del Consell per a la República.